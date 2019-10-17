Сирійські курди розпочали виведення сил із районів на кордоні з Туреччиною

Командування "Демократичних сил Сирії" (SDF), де переважають курдські формування, повідомило про виведення своїх підрозділів з районів поблизу турецького кордону на північному сході Сирії. У неділю, 20 жовтня, речник SDF написав у соціальній мережі Twitter, що курдські бійці залишили прикордонне місто Рас-аль-Айн. "У місті більше немає наших бійців", - йдеться в дописі речника SDF.

Організований відступ курдських сил з цього прикордонного міста підтвердили також і в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. За даними спостерігачів, що посилаються на власну мережу інформаторів, місто Рас-аль-Айн залишили близько 500 бійців SDF. Перед цим з міста вивезли тіла загиблих, а також поранених, зазначають спостерігачі.

Тим часом у міністерстві оборони Туреччини поінформували, що в Рас-аль-Айн увійшов конвой у складі 55 транспортних засобів, а згодом колона з 86 транспортних засобів залишила місто. У міноборони Туреччини наголосили, що турецькі військові не чинили "жодних перешкод" для відступу курдських сил, повідомляє інформагенція dpa. В Анкарі також дали зрозуміти, що пильно відстежують виведення курдами своїх збройних загонів з цієї частини Сирії.

Представник курдів повідомив, що після Рас-аль-Айна підрозділи виведуть і з інших районів поблизу кордону з Туреччиною, що є головною умовою перемир'я, інформує агенція новин AP. Очікують, що операцію завершать до кінця дня вівторка, коли спливає домовлений термін.

Нагадаємо, згідно з угодою між Анкарою та Вашингтоном, збройні формування сирійських курдів упродовж п'яти діб мають відступити на більш ніж 30 кілометрів від сирійсько-турецького кордону. Звільнений від курдів район опиниться під контролем Туреччини як "зона безпеки". Натомість Анкара призупинила наступ на курдів.

Ердоган заявляв, що сирійські курди мають звільнити усю ділянку сирійсько-турецького кордону на схід від річки Євфрат аж до кордону Іраку, що завдовжки майже 440 кілометрів. Натомість представник США зазначив, що домовленість стосується ділянки кордону завдовжки 120 кілометрів. Речник Ердогана підтвердив, що у домовленості йдеться про ділянку довжиною 120 кілометрів, однак Анкара прагне більшої території для "зони безпеки".