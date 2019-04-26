Сирійська та російська авіація бомбила провінцію Ідліб - спостерігачі

Війська сирійського президента Башара Асада та його російські союзники не припиняють масивні бомбардування в двох північносирійських провінціях - Ідліб та Хама. Лише впродовж суботи, 4 травня, спостерігачі розташованого у Лондоні Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини нарахували щонайменше 110 ударів з повітря у цих двох провінціях.

Жертвами бомбардувань стали шестеро цивільних, у тому числі й двоє дітей, йдеться у повідомленні організації. А загалом з моменту ескалації збройного протистояння між урядовими сирійськими військами та опозицією кількість загиблих під час авіанальотів досягла 69 осіб, кажуть у центрі.

Повідомляється також про застосування військами Асада та росіянами близько 50 бочкових бомб. Під час авіанальотів їх скидали з гелікоптерів, зазначають активісти.

Сирійський центр спостереження спирається на дані, отримані від власної мережі інформаторів. Незалежних підтверджень цих повідомлень немає.

Під удари потрапили лікарні й школи

Кількаденні бомбардування пошкодили й цивільні об'єкти, в тому числі лікарні та школи. За даними представників ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від атак постраждали три лікарні в провінціях Хама й Ідліб. Ці медичні заклади, що обслуговують в середньому до 11 тисяч пацієнтів щомісяця, змушені припинити роботу через завдані руйнування, передає агенція новин dpa.

Тим часом цього ж дня сирійський уряд направив убік провінцій Хама та Ідліб сухопутні з'єднання. За даними кореспондента AP, до цих провінцій вирушили колони з танками, бронетехнікою та сотнями військовослужбовців.

Натомість у Дамаску наголошують, що бомбардування спрямовані проти військових об'єктів ісламістів. За даними сирійського державного інформагентства SANA, удари з повітря урядових військ завдавалися насамперед по розташованих в провінції Ідліб об'єктах ісламістського угруповання "Тахрір аш-Шам", близького до терористичної організації "Аль-Каїда".