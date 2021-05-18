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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сеута".
Сеута - іспанське автономне місто (іспанський ексклав) на на африканському узбережжі Гібралтарської протоки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Останні події на півночі Африки нагадують апокаліптичний фільм, у якому сотні тисяч мігрантів намагаються прорватися до Європи. Поки що число нелегалів та біженців, які штурмують паркани іспанських міст Мелілья й Сеута, вимірюється сотнями. Але експерти попереджають про мільйони тих, хто готовий шукати кращої долі в заможній Європі.
Наплив мігрантів у містах Мелілья та Сеута - це проблема не тільки Іспанії, а й усього Європейського союзу. Внутрішніх кордонів у Європі немає, а тому захист зовнішніх має бути справою всіх. Цього прагне Єврокомісія й ті країни, кордони яких штурмують нелегали. На практиці ж єдина міграційна політика ЄС поки далека від реалізації.