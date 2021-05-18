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Сеута

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сеута".

Сеута - іспанське автономне місто (іспанський ексклав) на на африканському узбережжі Гібралтарської протоки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рекордний добовий приплив мігрантів з Африки у іспанському ексклаві Сеута

Рекордний добовий приплив мігрантів з Африки у іспанському ексклаві Сеута 18.05.2021

Майже 5 тисяч мігрантів, які нелегально дістались Сеути на рятувальних кругах та надувних човнах, направлені у табір для тимчасового розміщення. Іспанія і Марокко раніше домовилися про висилку нелегалів.
Сотні біженців прорвалися до іспанського ексклаву в Північній Африці

Сотні біженців прорвалися до іспанського ексклаву в Північній Африці 26.07.2018

Близько 400 осіб нелегально прорвалися через шестиметровий паркан, яким на території Марокко огороджений іспанський ексклав Сеута, та напали на правоохоронців. Багато людей отримали поранення.
До іспанського ексклаву Сеута прорвалися сотні мігрантів з Марокко

До іспанського ексклаву Сеута прорвалися сотні мігрантів з Марокко 20.02.2017

Через шестиметровий паркан вдалося перебратися 350 африканцям. Одинадцять з них отримали травми і потрапили в лікарню.
Сотні біженців прорвались до іспанського напіванклаву в Марокко

Сотні біженців прорвались до іспанського напіванклаву в Марокко 17.02.2017

Натовпу шукачів притулку вдалось подолати шестиметровий паркан на кордоні з напіванклавом Іспанії в Марокко. За різними даними, на територію Сеути потрапили від 300 до 500 осіб.
Більше тисячі африканців штурмували кордони іспанського ексклаву

Більше тисячі африканців штурмували кордони іспанського ексклаву 01.01.2017

На штурм кордону Марокко з іспанським ексклавом Сеутою у Північній Африці пішли більше тисячі африканців. На іспанську територію потрапили лише двоє.

Італійська берегова охорона врятувала понад 700 біженців

Італійська берегова охорона врятувала понад 700 біженців 25.12.2015

Біженців було врятовано в результаті шести окремих операцій. Представники берегових охорон Греції та Італії повідомляють про тисячі біженців, які прибули до Європи з початку тижня.
Нелегали штурмують Європу

Нелегали штурмують Європу 07.10.2005

Останні події на півночі Африки нагадують апокаліптичний фільм, у якому сотні тисяч мігрантів намагаються прорватися до Європи. Поки що число нелегалів та біженців, які штурмують паркани іспанських міст Мелілья й Сеута, вимірюється сотнями. Але експерти попереджають про мільйони тих, хто готовий шукати кращої долі в заможній Європі.
ЄС: Спільні кордони – спільні правила?

ЄС: Спільні кордони – спільні правила? 07.10.2005

Наплив мігрантів у містах Мелілья та Сеута - це проблема не тільки Іспанії, а й усього Європейського союзу. Внутрішніх кордонів у Європі немає, а тому захист зовнішніх має бути справою всіх. Цього прагне Єврокомісія й ті країни, кордони яких штурмують нелегали. На практиці ж єдина міграційна політика ЄС поки далека від реалізації.