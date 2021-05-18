ЄС: Спільні кордони – спільні правила?

Наплив мігрантів у містах Мелілья та Сеута - це проблема не тільки Іспанії, а й усього Європейського союзу. Внутрішніх кордонів у Європі немає, а тому захист зовнішніх має бути справою всіх. Цього прагне Єврокомісія й ті країни, кордони яких штурмують нелегали. На практиці ж єдина міграційна політика ЄС поки далека від реалізації.