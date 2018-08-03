 Сеул та Пхеньян домовилися про черговий саміт лідерів двох Корей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2018

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Новини

Сеул та Пхеньян домовилися про черговий саміт лідерів двох Корей

Лідери КНДР та Південної Кореї планують зустрітися у Пхеньяні у вересні. Це буде третій саміт чинних очільників двох Корей і перша за багато років поїздка південнокорейського президента до КНДР.

Кім Чен Ин (ліворуч) та Мун Чже Ін під час зустрічі 26 травня 2018 року

Кім Чен Ин (ліворуч) та Мун Чже Ін під час зустрічі 26 травня 2018 року

Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін проведуть зустріч у вересні цього року. Такої домовленості досягли в понеділок, 13 серпня, представники урядових делегацій двох держав на переговорах у прикордонному селищі Пханмунджом, повідомила південнокорейська агенція новин Yonhap.

Саміт має відбутися в північнокорейському Пхеньяні. Таким чином, це буде перша за понад десять років (з 2007-го) поїздка південнокорейського президента до КНДР, зазначає агенція AFP. Саміт стане вже третім для чинних лідерів двох держав.

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Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовилися частіше зустрічатися - наступні переговори відбудуться вже 1 червня. Крім того, північнокорейський лідер заявив про "твердий намір" зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. (27.05.2018)

Вперше за 65 років північнокорейський лідер прибув до Південної Кореї. Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися у прикордонному селищі Пханмунджом. (27.04.2018)

Нагадаємо, лідер КНДР і президент Південної Кореї у травні домовилися про необхідність "регулярних" зустрічей. Після першої зустрічі Кім Чен Ина та Мун Чже Іна наприкінці квітня сторони оголосили, що прагнуть досягти вільного від ядерної зброї Корейського півострова, а також покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир.

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Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)  

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