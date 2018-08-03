Сеул та Пхеньян домовилися про черговий саміт лідерів двох Корей

Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін проведуть зустріч у вересні цього року. Такої домовленості досягли в понеділок, 13 серпня, представники урядових делегацій двох держав на переговорах у прикордонному селищі Пханмунджом, повідомила південнокорейська агенція новин Yonhap.

Саміт має відбутися в північнокорейському Пхеньяні. Таким чином, це буде перша за понад десять років (з 2007-го) поїздка південнокорейського президента до КНДР, зазначає агенція AFP. Саміт стане вже третім для чинних лідерів двох держав.

Нагадаємо, лідер КНДР і президент Південної Кореї у травні домовилися про необхідність "регулярних" зустрічей. Після першої зустрічі Кім Чен Ина та Мун Чже Іна наприкінці квітня сторони оголосили, що прагнуть досягти вільного від ядерної зброї Корейського півострова, а також покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир.