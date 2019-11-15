 Сесія ПАРЄ у Страсбурзі: росіяни й українці знову в одному човні | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.01.2020

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Європа

Сесія ПАРЄ у Страсбурзі: росіяни й українці знову в одному човні

Зимова сесія ПАРЄ стане першою за останні п'ять років, у якій повноцінну участь братимуть українська й російська делегації. Гаряча тема порядку денного - ухвалення нового санкційного механізму ПАРЄ.

Сесія ПАРЄ у Страсбурзі: вперше за останні п'ять років українська і російська делегації в Раді Європи знову в повному складі

Зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка відкриється у Страсбурзі у понеділок, 27 січня, має всі шанси перетворитися на майданчик жорсткої дипломатичної боротьби. Перше в цьому політичному сезоні засідання асамблеї стане чистим аркушем, з якого перезапустять свої відносини Росія і ПАРЄ після п'ятирічного санкційного протистояння, яке розпочалося у 2014 році через анексію РФ українського Криму та розгортання військових дій на Донбасі. Зміни до регламенту, за які ПАРЄ проголосувала у червні минулого року, дали змогу обнулити всі звинувачення у порушеннях міжнародного права, які асамблея висловлювала на адресу Москви, й убезпечили російську делегацію від оскаржень її повноважень на майбутнє.

Для новообраної української делегації, яка бойкотувала осінню сесію на знак протесту проти безумовного повернення російської делегації, нинішнє засідання асамблеї стане першим серйозним досвідом у відстоюванні національних інтересів у стінах ПАРЄ.

Українська делегація в повному складі і зі стратегією

Як повідомив DW член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, до Страсбурга делегація вирушить у повному складі. "У нас є вироблена стратегія, але я не відкриватиму вам усі її деталі. Можу лише сказати, що ми збираємося боротися з російською гібридною агресією, яка відбувається у тому числі і в ПАРЄ", - сказав Гончаренко. 

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Про спільність позиції української делегації, до складу якої входять сім депутатів від партії "Слуга народу" і по одному від "Європейської солідарності", "Батьківщини", "Голосу", "Опозиційної платформи - За життя" та депутатської групи "За майбутнє", говорити поки що складно. "Звичайно, я хочу, щоб ми працювала спільно, але як це буде насправді, поки що сказати складно", - визнав Гончаренко. А згуртованість і єдність українським депутатам знадобляться, бо на них чекають серйозні виклики.

Резолюція про санкції

Один з них - дебати та голосування за резолюцію, яка започаткує нову спільну процедуру виключення з лав Ради Європи країни, котра грубо порушила норми статуту організації. Влітку минулого року у регламент ПАРЄ внесли низку змін для того, щоб дати можливість повернути Росію у ПАРЄ. Ці зміни зробили неможливим накладання жорстких санкцій на країни-порушниці, зокрема позбавляти їх права голосу. Натомість запропонували гармонізувати діяльність усіх статутних органів РЄ і ввести спільну санкційну процедуру, до якої були б долучені Комітет міністрів Ради Європи, ПАРЄ і генеральний секретар РЄ. Мета такої процедури - запустити в дію статтю 8 статуту Ради Європи. У ній говориться, що будь-яка країна, яка порушила норми міжнародного права, може бути позбавлена права представництва в організації і бути виключена з її лав.

"Моє особисте враження полягає у тому, що ця процедура була вигадана для того, щоб знайти якесь виправдання поверненню Росії, що, мовляв, зараз ми все Росії пробачаємо, але на майбутнє у нас буде ось такий механізм",- висловив свою думку в розмові з DW литовський депутат Егідіус Варейкіс. 

"Легше повірити, що скульптури біля Ради Європи заговорять"

Механізм нової спільної санкційної процедури, описаний в проекті резолюції, доповідь до якої готував німецький депутат, соціал-демократ Франк Швабе (Frank Schwabe), настільки складний, що "ця процедура фактично нездійсненна", вважає Гончаренко.  За його словами, для того, щоб її розпочати, необхідно одна п'ята голосів членів асамблеї, ухвалена вона має бути двома третинами голосів. Крім цього, процедура має пройти через кілька етапів, консультації, розробку "дорожньої карти" і започаткування спеціальної місії.

"Легше повірити у те, що скульптури біля будівлі Ради Європи заговорять, ніж у те, що реально пройти всі ці етапи", - критикує український депутат. При цьому він наголосив, що "якщо резолюція буде ухвалена в тому вигляді, у якому вона зараз підготовлена, то це стане перемогою росіян". Проте Гончаренко повідомив, що українська делегація та її партнери в ПАРЄ готують низку поправок до тексту резолюції і висловив сподівання, що їх вдасться внести до тексту документу.

За квотою чи за принципами?

Під час зимової сесії асамблея повинна також призначити своїх віце-президентів, серед яких має бути кандидат від Росії. Зазвичай призначення віце-президентів ПАРЄ відбувається у відповідності з квотами, і запропоновані національною делегацією кандидати вступають на посаду автоматично. Проте якщо проти цього призначення виступить не менше 20 депутатів, то у цьому випадку призначається таємне голосування.

Так, на літній сесії минулого року українська делегація заблокувала суперечливу кандидатуру Леоніда Слуцького, якого російська делегація висунула на посаду віце-президента ПАРЄ. І під час таємного голосування він не набрав необхідної кількості голосів, тож його кандидатура була знята. Цього разу російська делегація висунула не менш суперечливу кандидатуру Петра Толстого, який назвав Грузію та Україну "злобними інвалідами", які завдяки Росії "залишилися без частини своїх територій". 

Чи блокуватиме Україна й цю кандидатуру, і чи вистачить членам української делегації, більшість з яких новачки у зовнішній політиці, дипломатичної майстерності, щоб переконати більшість депутатів асамблеї не голосувати за кандидатуру Толстого, стане відомо вже в перший день сесії, коли відбудеться призначення віце-президентів ПАРЄ.
 

  • Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Операція із захоплення

    Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

  • Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Під контролем російських військових

    Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

  • Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Кримські татари поза законом

    Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

  • Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - 15 хвилин, Lâle, Крим. Реалії. А дихати в Криму можна? - запитують місцеві журналісти.

    Наслідки російської анексії для Криму

    "А дихати в Криму можна?"

    Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - "15 хвилин", "Lâle", "Крим. Реалії". "А дихати в Криму можна?" - запитують місцеві журналісти.

  • Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Як легально потрапити в Крим

    Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

  • Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Санкції за анексію

    Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

  • Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості комуналки. Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Обіцяного чекають три роки

    Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості "комуналки". Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

  • Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія Стройгазмонтаж Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Міст від друга Путіна

    Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

  • За три роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними сайту Крим. Реалії, кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Чорний переділ

    За 3 роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними "Крим. Реалії", кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

  • У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в інфраструктурі обслуговування, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Турбізнес зазнає збитків

    У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в обслуговуванні, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

  • Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря вирішить український суд.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Золото кримських скіфів переїде в Київ

    Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.

  • З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Наслідки російської анексії для Криму

    З паспортом Росії

    З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Автор: Галина Петровська, Дмитро Каневський


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