Сестра Олега Сенцова: "Все катастрофічно погано"

Двоюрідна сестра ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила, що він почувається дуже погано. "Все не просто погано, все катастрофічно погано. Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близький, і він це не про звільнення", - написала у середу, 8 серпня, Каплан на своїй сторінці у Facebook. Олег Сенцов голодує вже 87 днів.

За словами Каплан, Сенцов не отримує жодних листів. "Запитує, чи цікавиться хтось іще його голодуванням, Каже, що він зараз у інформаційному вакуумі та взагалі не знає, що відбувається", - переказала його слова Каплан.

У кінці липня Європейський суд з прав людини закликав Росію допустити Сенцова до лікування. "Олег відмовився, каже, що він просто не переживе етап, а у цивільній лікарні в Лабитнангі, куди він уже потрапляв у реанімацію, над ним знущаються ще більше, ніж у тюремній", - додала родичка політв'язня.

Напередодні адвокат Сенцова Дмитро Дінзе після відвідання режисера розповів, що ув'язнений схуднув на 30 кілограмів, у нього знизився гемоглобін та впав пульс. У Сенцова погано з серцем, йому також стало зле через підвищення температури в Лабитнангі, а він зараз погано переносить спеку.

Українського режисера Олега Сенцова затримали в Криму у 2014 році представники російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому РФ півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році в Росії його було засуджено до 20 років позбавлення волі. Олега Сенцова утримують у колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у РФ.

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