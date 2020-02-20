Серія ДТП на автобані в Берліні: слідчі підозрюють ісламістські мотиви

Німецькі слідчі не виключають, що виходець з Іраку, котрий напередодні спричинив низку ДТП на одному з автобанів Берліна, міг діяти "з релігійно-ісламістських мотивів". Про це в середу, 19 серпня, заявили представники прокуратури, посилаючись на висловлювання самого підозрюваного, передає інформагенція dpa.

За даними слідчих, 30-річний чоловік фактично "влаштував полювання" на автомобілі та мотоциклістів, збиваючи їх своїм авто. Тож низку спричинених ним дорожньо-транспортних пригод можна розцінювати як цілеспрямовані напади з "подекуди тяжкими наслідками", виснували в прокуратурі.

Шестеро постраждалих

Увечері вівторка водій одного з автомобілів на автобані в Берліні, за даними слідства, навмисно став врізатися в інші автомобілі, а також у мотоциклістів, що проїздили повз. У результаті серії аварій три особи отримали тяжкі травми, ще троє - легкі. Найбільше постраждав один зі збитих мотоциклістів. Виявилося, що потерпілий працював пожежником. Унаслідок наїзду автомобіля й падіння з мотоцикла він отримав серйозні черепно-мозкові травми та травми хребта, тож лікарі його негайно прооперували.

За повідомленням поліції, водій, який влаштував наїзди, згодом вийшов з автомобіля й перед затриманням його поліцією розстелив килимок для молитви. Арабською мовою він сказав, що всі загинуть. Згодом поліції вдалося затримати зловмисника. Проти нього готують ордер на арешт за обвинуваченням у замаху на вбивство.

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Виявилося також, що перед нападом підозрюваний опублікував на своїй Facebook-сторінці фотографію автомобіля, на якому згодом скоїв наїзди. Крім того, він також оприлюднив кілька речень релігійного змісту, в одному з яких згадувалося слово "мученик".

Утім, поки що слідчі не мають жодних даних щодо можливого членства зловмисника в екстремістській чи терористичній організації. Вони також вказують на можливі психічні розлади в підозрюваного.