 Серія ДТП на автобані в Берліні: слідчі підозрюють ісламістські мотиви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Серія ДТП на автобані в Берліні: слідчі підозрюють ісламістські мотиви

Чоловік, який врізався автомобілі та мотоциклістів на одній із автомагістралей Берліна, міг діяти "з ісламістських мотивів", припускають слідчі.

Серія аварій на автомагістралі в Берліні

Німецькі слідчі не виключають, що виходець з Іраку, котрий напередодні спричинив низку ДТП на одному з автобанів Берліна, міг діяти "з релігійно-ісламістських мотивів". Про це в середу, 19 серпня, заявили представники прокуратури, посилаючись на висловлювання самого підозрюваного, передає інформагенція dpa.

За даними слідчих, 30-річний чоловік фактично "влаштував полювання" на автомобілі та мотоциклістів, збиваючи їх своїм авто. Тож низку спричинених ним дорожньо-транспортних пригод можна розцінювати як цілеспрямовані напади з "подекуди тяжкими наслідками", виснували в прокуратурі.

Шестеро постраждалих

Увечері вівторка водій одного з автомобілів на автобані в Берліні, за даними слідства, навмисно став врізатися в інші автомобілі, а також у мотоциклістів, що проїздили повз. У результаті серії аварій три особи отримали тяжкі травми, ще троє - легкі. Найбільше постраждав один зі збитих мотоциклістів. Виявилося, що потерпілий працював пожежником. Унаслідок наїзду автомобіля й падіння з мотоцикла він отримав серйозні черепно-мозкові травми та травми хребта, тож лікарі його негайно прооперували.

За повідомленням поліції, водій, який влаштував наїзди, згодом вийшов з автомобіля й перед затриманням його поліцією розстелив килимок для молитви. Арабською мовою він сказав, що всі загинуть. Згодом поліції вдалося затримати зловмисника. Проти нього готують ордер на арешт за обвинуваченням у замаху на вбивство.

Читайте також: У Магдебурзі розпочався суд над нападником на синагогу у Галле

Виявилося також, що перед нападом підозрюваний опублікував на своїй Facebook-сторінці фотографію автомобіля, на якому згодом скоїв наїзди. Крім того, він також оприлюднив кілька речень релігійного змісту, в одному з яких згадувалося слово "мученик".

Утім, поки що слідчі не мають жодних даних щодо можливого членства зловмисника в екстремістській чи терористичній організації. Вони також вказують на можливі психічні розлади в підозрюваного.

Дивитись відео 03:25

Трагедія у Золінгені: наслідки расизму і рана, яка не загоюється (29.05.2018)

DW.COM

У Франції вимагають жорсткого покарання за вбивство водія автобуса

Водій автобуса у Франції відмовився перевозити кількох осіб без масок, які за це його побили. Від отриманих травм чоловік помер. У країні вимагають жорсткого покарання для нападників.  

У Німеччині суттєво зросла кількість антисемітських злочинів

У 2019 році в Німеччині скоїли близько двох тисяч злочинів проти євреїв і єврейських організацій. Це на 13 відсотків більше, ніж роком раніше. Загалом злочинів із політичних мотивів побільшало.  

Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у справі про теракт в Галле

Федеральна прокуратура Німеччини обвинувачує Штефана Б. у вбивстві двох людей, замаху на вбивство 68 осіб, вимаганні із застосуванням насильства і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.  

Також за темою

Deutschland Hanau | Schießerei & Tote | Midnight-Shisha Bar

Німецькі та європейські політики засудили стрілянину в Ганау 20.02.2020

Німецькі урядовці та політики різних партій різко засудили кривавий злочин у місті Ганау. На трагедію відреагували також і сусідні країни.

Реклама

Докладно

Під час затримання найманців групи Вагнера під Мінськом

Затримання "вагнерівців": спецоперація Росії чи України?

Українським спецслужбам закидають причетність до затримання у Білорусі "вагнерівців". DW розбиралася у версіях.  

У Тайвані пропонують імітацію польотів на літаках, які нікуди не летять

Як авіакомпанії виживають під час пандемії COVID-19

Деякі з них почали пропонувати квитки на літаки, які не літають, або такі, що приземляються там же, де й злітають.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  