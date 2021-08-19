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Серпневий путч 1991 року

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Серпневий путч".

У серпні 1991 року в СРСР була вчинена спроба державного перевороту. Самопроголошений Державний комітет з надзвичайного стану намагався спробував усунути від влади президента СРСР Михайла Горбачова. Внаслідок цих подій Радянський Союз розвалився. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Росія Путіна - країна, про яку мріяли путчисти 1991 року

Коментар: Росія Путіна - країна, про яку мріяли путчисти 1991 року 19.08.2021

30 років тому путчисти намагалися зупинити розпад СРСР. Сьогодні Росія Путіна близька до їхніх ідеалів, а не поглядів тих, хто завдав їм поразки в серпні 1991-го, вважає Костянтин Еггерт.
Коментар: Серпень 1991-го - приречена революція

Коментар: Серпень 1991-го - приречена революція 20.08.2016

Костянтин Еггерт спеціально для DW згадує серпневий путч 1991 року та розмірковує над тим, чому ідеалісти, які тоді боролися за свободу та демократію, тепер відчувають себе переможеними.
Коментар: Повернення залізного Фелікса - втрата моральних орієнтирів

Коментар: Повернення "залізного Фелікса" - втрата моральних орієнтирів 30.06.2015

Відновлення пам'ятника Дзержинському на Луб'янській площі Москви і приємне, і вигідне російській владі. Воно може дуже швидко стати реальністю, вважає Костянтин Еггерт.
Розпад СРСР у російських шкільних підручниках

Розпад СРСР у російських шкільних підручниках 19.08.2013

Темі розпаду СРСР у російських шкільних підручниках, на думку опитаних DW істориків, приділено достатньо уваги. Однак зміст викладеного у посібниках матеріалу викликає суперечки.