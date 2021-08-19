Серпневий путч 1991 року

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У серпні 1991 року в СРСР була вчинена спроба державного перевороту. Самопроголошений Державний комітет з надзвичайного стану намагався спробував усунути від влади президента СРСР Михайла Горбачова. Внаслідок цих подій Радянський Союз розвалився. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.