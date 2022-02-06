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Сергій Шефір

Сергій Шефір - український бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Шефір".

Після обрання Володимира Зеленським президентом України Сергій Шефір отримав посаду першого помічника президента. Сергій Шефір є близьким другом Володимира Зеленського. До свого призначення в адміністрації президента Сергій Шефір був директором студії "Квартал 95". Він був також продюсером і писав сценарії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Організатори німецького турне назвали Квартал 95 російським комедійним шоу, артисти чекають вибачень

Організатори німецького турне назвали "Квартал 95" російським комедійним шоу, артисти чекають вибачень 06.02.2022

Міський портал Гамбурга назвав колектив ”Квартал 95” російським комедійним шоу. Гумористи погрожують скасувати концерти. 
Поліція досі шукає причетних до замаху на помічника Зеленського

Поліція досі шукає причетних до замаху на помічника Зеленського 22.11.2021

Українські правоохоронці за два місяці розслідування не знайшли зброю, з якої обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, та не встановили підозрюваних у злочині.

Політолог Олексій Гарань: В Україні виникла загроза популістського авторитаризму

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Чи може відставка Дмитра Разумкова стати каталізатором акцій протесту, розповів в інтерв'ю DW політолог Олексій Гарань.

Зеленський та офшори: навіщо це президенту? (відео)

Зеленський та офшори: навіщо це президенту? (відео) 06.10.2021

Масштабне розслідування офшорних схем можновладців Pandora Papers не обійшлося без України: Володимир Зеленський, закидають розслідувачі, живе на гроші з офшорів. Навіщо президенту офшорні оборудки?

Офшори, олігархи і президент Зеленський: боротися чи наживатися? (05.10.2021) 05.10.2021

Масштабне розслідування офшорних схем можновладців Pandora Papers не обійшлося без України: Володимир Зеленський, закидають розслідувачі, живе на гроші з офшорів. При цьому саме Зеленський і його команда просували закон про деофшоризацію. То навіщо ж президенту офшорні оборудки?
Pandora Papers: Компанії Зеленського та соратників могли отримати 40 мільйонів доларів від Коломойського

Pandora Papers: Компанії Зеленського та соратників могли отримати 40 мільйонів доларів від Коломойського 04.10.2021

Президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським.
Замах на Шефіра: у МВС України переконані, що стрілок діяв не один

Замах на Шефіра: у МВС України переконані, що стрілок діяв не один 25.09.2021

У МВС заявляють, що напад на авто Сергія Шефіра та його водія скоїв професіонал, який був не один.
ФБР допоможе розслідувати замах на Шефіра - МВС України

ФБР допоможе розслідувати замах на Шефіра - МВС України 24.09.2021

У МВС України повідомили, що ФБР допоможе українським колегам розслідувати замах на першого помічника Зеленського.
Що відомо про обстріл авто з помічником президента Шефіром

Що відомо про обстріл авто з помічником президента Шефіром 22.09.2021

Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли з автомата неподалік Києва. Поліція кваліфікує інцидент як замах на вбивство. DW зібрала те, що відомо на даний момент.
Зеленський вважає замах на Шефіра реакцією на зміни в державі

Зеленський вважає замах на Шефіра реакцією на зміни в державі 22.09.2021

На думку президента України Володимира Зеленського, замах на його помічника Сергія Шефіра є можливою реакцією на "реальні зміни в державі" з боку різних фінансово-промислових груп.
Шефір вважає, що замах на нього скоєно для залякування влади

Шефір вважає, що замах на нього скоєно для залякування влади 22.09.2021

Перший помічник президента України Сергій Шефір заявив, що замах на нього був скоєний для залякування вищого ешелону влади. Він запевнив, що жодних конфліктів у команді Зеленського немає.
Зеленський перериває свій візит до США через замах на Шефіра

Зеленський перериває свій візит до США через замах на Шефіра 22.09.2021

Президент України заявив, що через замах на Сергія Шефіра він перерве свій візит до США і повернеться в Київ одразу після виступу перед Генеральною Асамблеєю ООН.
Під Києвом скоєно замах на першого помічника президента Сергія Шефіра

Під Києвом скоєно замах на першого помічника президента Сергія Шефіра 22.09.2021

Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли під Києвом - у машину влучило понад 10 куль. Внаслідок замаху було поранено водія.

Друзі Зеленського: "Кварталу 95" при владі стає більше (22.10.2019) 22.10.2019

Сергій Сивохо призначений радником секретаря РНБО - черговий "кварталівець" опинився при владі. Таким чином Володимир Зеленський, який раніше критикував кумівство, продовжує оточувати себе друзями.
Перший помічник Зеленського вірить в успіх переговорів з Путіним

Перший помічник Зеленського вірить в успіх переговорів з Путіним 18.07.2019

Команда президента України Володимира Зеленського розраховує на переговори з Росією щодо Донбасу "на рівних". Донбас потрібно повертати "ментально, інформаційно", переконаний Сергій Шефір.
Адміністрація Зе: як команда Зеленського поділила місця на Банковій

Адміністрація Зе: як команда Зеленського поділила місця на Банковій 22.05.2019

В Адміністрації президента Володимира Зеленського знайшлося місце і для адвоката Ігоря Коломойського, і для партнерів по шоу-бізнесу. Чому нова АП з перших днів ризикує стати об'єктом правових претензій, з'ясовувала DW.
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