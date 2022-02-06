Сергій Шефір - український бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Шефір".

Після обрання Володимира Зеленським президентом України Сергій Шефір отримав посаду першого помічника президента. Сергій Шефір є близьким другом Володимира Зеленського. До свого призначення в адміністрації президента Сергій Шефір був директором студії "Квартал 95". Він був також продюсером і писав сценарії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.