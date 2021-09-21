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Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) Сергій Скрипаль і його дочка Юлія 4 березня 2018 року були виявлені без свідомості у британському Солсбері та госпіталізовані з сильним отруєнням. У 2006 році Скрипаль був засуджений у Росії за шпигунство на користь британської розвідки і засуджений до 13-ти років позбавлення волі. У 2010 році в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і Росією він отримав притулок у Великій Британії. Випадок Скрипаля нагадав про резонансне отруєння у 2006 році радіоактивним полонієм-210 колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. За результатами відкритого розслідування вбивства Литвиненка у Лондоні суддя дійшов висновку, що той був отруєний "за вказівкою ФСБ". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.