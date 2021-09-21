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Сергій Скрипаль

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Скрипаль".

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) Сергій Скрипаль і його дочка Юлія 4 березня 2018 року були виявлені без свідомості у британському Солсбері та госпіталізовані з сильним отруєнням. У 2006 році Скрипаль був засуджений у Росії за шпигунство на користь британської розвідки і засуджений до 13-ти років позбавлення волі. У 2010 році в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і Росією він отримав притулок у Великій Британії. Випадок Скрипаля нагадав про резонансне отруєння у 2006 році радіоактивним полонієм-210 колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. За результатами відкритого розслідування вбивства Литвиненка у Лондоні суддя дійшов висновку, що той був отруєний "за вказівкою ФСБ". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Великобританії обвинуватили в отруєнні Скрипалів третього росіянина

У Великобританії обвинуватили в отруєнні Скрипалів третього росіянина 21.09.2021

У британських слідчих є докази причетності до отруєння Скрипалів ще одного росіянина - Дениса Сергеєва, також відомого як "Сергій Федотов". Форин-офіс порушить це питання перед російським послом.
Під прицілом опоненти Кремля: довга рука московської агентури на Заході

Під прицілом опоненти Кремля: довга рука московської агентури на Заході 09.10.2020

У Берліні цього тижня розпочався гучний процес у справі про вбивство чеченського польового командира Хангошвілі. Однак це далеко не єдина загадкова смерть опонента Кремля закордоном.

Що відомо про речовину, виявлену в організмі Навального

Що відомо про речовину, виявлену в організмі Навального 25.08.2020

Німецькі медики повідомили про інтоксикацію організму Навального субстанцією з групи інгібіторів холінестерази: до їх сімейства відноситься і отрута "Новачок". Що це за речовини і чим вони небезпечні?
ЗМІ: Скрипалі отримали нові імена і переїхали до Нової Зеландії

ЗМІ: Скрипалі отримали нові імена і переїхали до Нової Зеландії 07.06.2020

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, які були отруєні в британському Солсбері навесні 2018 року, живуть в Новій Зеландії під новими іменами, пише The Sunday Times.
Від видворення з Німеччини дипломатів РФ постраждає Україна - німецькі ЗМІ

Від видворення з Німеччини дипломатів РФ постраждає Україна - німецькі ЗМІ 05.12.2019

Рішення вислати з Німеччини російських дипломатів у зв'язку з убивством чеченця в Берліні може призвести до серйозних наслідків не тільки для РФ і Німеччини, а й для України, пишуть німецькі ЗМІ.
Галеотті: Берлін не хоче ескалації з РФ через вбивство чеченського командира

Галеотті: Берлін не хоче ескалації з РФ через вбивство чеченського командира 05.12.2019

Німеччина вислала двох російських дипломатів після вбивства чеченського польового командира у Берліні. Чи стримає це Росію від убивств за кордоном, пояснює британський експерт зі спецслужб Марк Галеотті.
У французьких Альпах знайшли базу російських шпигунів - ЗМІ

У французьких Альпах знайшли "базу російських шпигунів" - ЗМІ 05.12.2019

Західні спецслужби з'ясували, що 15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості "бази для операцій по всій Європі". Ці агенти були співробітниками ГРУ, повідомляє газета Le Monde.
Дональд Трамп наклав на Росію нові санкції через отруєння Скрипалів

Дональд Трамп наклав на Росію нові санкції через отруєння Скрипалів 02.08.2019

Президент США Дональд Трамп підписав указ про накладення нових санкцій проти Росії через отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у червні 2018 року. У Москві це пов'язали із передвиборчими перегонами в США.
Bellingcat опублікувала розслідування про шефа отруювачів в Солсбері

Bellingcat опублікувала розслідування про шефа отруювачів в Солсбері 30.06.2019

Генерал-майор ГРУ Денис Сергеєв приїхав до Лондона одночасно з "Петровим" і "Бошировим". Він міг зустрітися з ними за кілька годин до їхньої поїздки в Солсбері.
Стан здоров'я Скрипаля погіршився - ЗМІ

Стан здоров'я Скрипаля погіршився - ЗМІ 18.02.2019

Британські ЗМІ повідомляють про погіршення стану здоров'я колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, який був отруєний нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
Розслідувачі назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Розслідувачі назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів 14.02.2019

Третім учасником замаху на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію був офіцер ГРУ Денис Сергеєв, повідомили Bellingcat та The Insider. Раніше його підозрювали у спробі отруїти болгарського бізнесмена.
У справі про отруєння Скрипалів з'явились ще двоє підозрюваних - ЗМІ

У справі про отруєння Скрипалів з'явились ще двоє підозрюваних - ЗМІ 09.02.2019

Британська поліція незабаром надасть владі країни докази причетності ще двох росіян до отруєння Скрипалів, пише видання Daily Mail. Справа налічує вже п'ятеро громадян РФ в статусі підозрюваних.
Санкції за отруєння Скрипаля: ЄС оприлюднив імена розвідників з РФ

Санкції за отруєння Скрипаля: ЄС оприлюднив імена розвідників з РФ 21.01.2019

ЄС затвердив санкції проти чотирьох росіян, підозрюваних у причетності до отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері. Це перші санкції ЄС за застосування хімічної зброї.
ЄС узгодив санкції проти російських розвідників через Новачок

ЄС узгодив санкції проти російських розвідників через "Новачок" 17.01.2019

Посли країн ЄС узгодили санкції проти офіцерів ГРУ, причетних до отруєння Сергія Скрипаля та його доньки. Офіційне схвалення штрафних заходів очільниками МЗС країн Євросоюзу очікується 21 січня.

ЗМІ: Лондон знає все про замах на Скрипаля

ЗМІ: Лондон знає все про замах на Скрипаля 07.01.2019

Владі Великобританії повністю зрозуміла картина організації отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля та його доньки, пише The Telegraph. За даними джерел видання, ланцюг тягнеться до президента РФ Путіна.
Росію підозрюють в причетності до ще двох резонансних смертей у Великобританії - ЗМІ

Росію підозрюють в причетності до ще двох резонансних смертей у Великобританії - ЗМІ 09.12.2018

В ході розслідування замаху на Сергія Скрипаля Скотленд-Ярд виявив, що російська розвідка може бути причетна до загибелі відомих бізнесменів Олександра Перепелічного і Скота Янга, пише The Sunday Times.

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