Сергій Притула - український телеведучий та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Притула".

На місцевих виборах в Україні 2020 року партія "Голос" висунула Сергія Притулу кандидатом на посаду мера Києва. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.