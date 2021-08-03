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Сергій Притула

Сергій Притула - український телеведучий та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Притула".

На місцевих виборах в Україні 2020 року партія "Голос" висунула Сергія Притулу кандидатом на посаду мера Києва. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Партія на один сезон. Чи повторить Голос долю Самопомочі

Партія на один сезон. Чи повторить "Голос" долю "Самопомочі" 03.08.2021

Після того як із партії "Голос" пішов музикант Святослав Вакарчук, всередині політсили не вщухають суперечки. Експерти пророкують партії долю іншої сили, що спиралася на середній клас і активістів, - "Самопомочі".
Сергій Притула залишає партію Голос

Сергій Притула залишає партію "Голос" 07.06.2021

Екскандидат у мери Києва від "Голосу" Сергій Притула оголосив про вихід з партії через дії нового керівництва політсили, однак наголосив, що з політики не йде.

Вибори у Києві: Кличко лідирує, але має бути другий тур - екзитпол

Вибори у Києві: Кличко лідирує, але має бути другий тур - екзитпол 25.10.2020

На виборах до міської ради Києва, згідно з результатами екзитполів, лідирує партія Віталія Кличка "УДАР".

Ігор Смешко став кандидатом у мери Києва від партії Сила і Честь

Ігор Смешко став кандидатом у мери Києва від партії "Сила і Честь" 20.09.2020

Партія "Сила і Честь" висунула кандидатом в мери Києва свого голову Ігоря Смешка. В Київраді партія хоче опікуватися боротьбою з корупцією та покращенням медичного і комунального забезпечення киян.
Голос висунув Притулу кандидатом у мери Києва

"Голос" висунув Притулу кандидатом у мери Києва 11.08.2020

Телеведучий Сергій Притула став кандидатом у мери Києва від політичної партії "Голос".
Змагання за посаду мера Києва: перші ходи на шахівниці

Змагання за посаду мера Києва: перші ходи на шахівниці 24.07.2020

Офіційно кампанія з виборів мера Києва ще не стартувала, однак потенційні кандидати уже роблять перші кроки задля перемоги 25 жовтня.