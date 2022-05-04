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Сербія є країна в Південно-східній Європі. Сербія розташована в центрі Балканського півострову. Кількість населення Сербії становить близько 7,1 мільйона осіб. Столиця – Белград. Сербія є парламентською республікою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.