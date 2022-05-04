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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сербія".
Сербія є країна в Південно-східній Європі. Сербія розташована в центрі Балканського півострову. Кількість населення Сербії становить близько 7,1 мільйона осіб. Столиця – Белград. Сербія є парламентською республікою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Польща: крик про порятунок політичних в'язнів Лукашенка. Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.