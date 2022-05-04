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Сербія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сербія".

Сербія є країна в Південно-східній Європі. Сербія розташована в центрі Балканського півострову. Кількість населення Сербії становить близько 7,1 мільйона осіб. Столиця – Белград. Сербія є парламентською республікою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна Росії проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем?

Війна Росії проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем? 04.05.2022

Після вторгнення Росії в Україну тон Белграда у відносинах із Москвою змінився. Можливо, Сербія стоїть на порозі великих зовнішньополітичних змін.

Чи буде Україна з хлібом? - "Європа у фокусі" (19.04.2022) 19.04.2022

Чи вдасться в умовах війни зібрати врожай. Чого хочуть сербські сепаратисти. Як уживаються різні мови в Бельгії.
Сербія закидає Україні фейкові повідомлення про мінування літаків, Київ спростовує

Сербія закидає Україні фейкові повідомлення про мінування літаків, Київ спростовує 18.04.2022

Александар Вучич звинуватив Україну та одну країну ЄС в причетності до фейкових повідомлень про мінування літаків Air Serbia, які літали між Москвою та Белградом. Київ відкидає звинувачення.
Александар Вучич оголосив себе переможцем на виборах у Сербії

Александар Вучич оголосив себе переможцем на виборах у Сербії 04.04.2022

У першому турі чинний президент Александар Вучич отримав близько 60 відсотків голосів. Партія Вучича теж має всі шанси зберегти більшість у парламенті.
Сербія обирає парламент і президента

Сербія обирає парламент і президента 03.04.2022

Голосування відбувається на тлі збройного вторгнення Росії в Україну. Багато сербів підтримують російську агресію в Україні
ФРН і Австрія хочуть прискореного вступу балканських країн до ЄС

ФРН і Австрія хочуть прискореного вступу балканських країн до ЄС 01.04.2022

Через війну Росії проти України Берлін і Відень підтримали якнайшвидший вступ країн Західних Балкан до Євросоюзу.

Друзі Путіна у Європі: хто підтримує російського президента на Заході? "Європа у фокусі" (28.03.2022) 28.03.2022

Україна: відеопослання європейцям з Харкова, Львова та Херсона. Сербія: місцеві досі вважають росіян братнім народом. Угорщина: виборча кампанія друга Путіна Орбана та війна в Україні.
Коментар: Небезпечні ідеї Мілошевича знову цікавлять сербів

Коментар: Небезпечні ідеї Мілошевича знову цікавлять сербів 12.02.2022

20 років тому розпочався процес у справі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича. Його звинувачували у злочинах проти людяності. Але його ідеї знову небайдужі сербам, пише Томас Брей.
У Боснії знайшли ще одну братську могилу жертв геноциду в Сребрениці

У Боснії знайшли ще одну братську могилу жертв геноциду в Сребрениці 09.12.2021

За 200 кілометрів від Сребрениці виявили масове поховання. Загалом у Боснії знайдено вже понад 90 братських могил із жертвами масової розправи над боснійськими мусульманами у 1995 році.
У Сербії відбулися протести через видобуток літію

У Сербії відбулися протести через видобуток літію 05.12.2021

У сербському місті Лозниця британсько-австралійська компанія збирається організувати видобуток літію. Захисники довкілля виступають проти цього рішення, країною пройшли масові протести.

Меркель підтвердила інтерес Німеччини і ЄС до балканських країн

Меркель підтвердила інтерес Німеччини і ЄС до балканських країн 14.09.2021

Німецька канцлерка зустрілася з прем'єр-міністрами Албанії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії і Косова. Усі ці країни прагнуть вступити до ЄС.
Меркель вважає вступ балканських країн в ЄС абсолютно необхідним

Меркель вважає вступ балканських країн в ЄС абсолютно необхідним 14.09.2021

Під час візиту до Сербії канцлерка ФРН Анґела Меркель закликала країни Західних Балкан прискорити демократичні реформи. В Албанії пройде її зустріч з главами всіх шести держав регіону.
У Чорногорії поліція розігнала протест проти Сербської православної церкви

У Чорногорії поліція розігнала протест проти Сербської православної церкви 05.09.2021

Чорногорська поліція розчистила барикади, які звели учасники протесту проти інтронізації єпископа Сербської православної церкви, митрополита Йоаникія.
Коментар: Як Путін повторює за Мілошевичем

Коментар: Як Путін повторює за Мілошевичем 23.07.2021

Схоже, що путінська стаття про єдність росіян і українців - не просто історичні роздуми кремлівського лідера, а обґрунтування нового етапу боротьби з Україною, вважає Костянтин Еггерт.
Крик з Польщі заради свободи політв'язнів Лукашенка (відео)

Крик з Польщі заради свободи політв'язнів Лукашенка (відео) 19.07.2021

Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.

Крик з Польщі до ЄС заради свободи політв'язнів Лукашенка - "Європа у фокусі" (19.07.2021) 19.07.2021

Польща: крик про порятунок політичних в'язнів Лукашенка. Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.

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