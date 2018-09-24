 Сенцов увійшов до списку кандидатів на премію Сахарова-2018 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2018

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Новини

Сенцов увійшов до списку кандидатів на премію Сахарова-2018

Разом з Олегом Сенцовим до списку кандидатів на премію Сахарова увійшли іще вісім осіб і неурядових організацій, які присвятили своє життя і діяльність захисту засад демократії.

Плакат звільніть Олега Сенцова у Берліні

Плакат "звільніть Олега Сенцова" у Берліні

Кандидатуру засудженого в Росії до 20 років ув'язнення українського режисера Олега Сенцова внесено до попереднього списку кандидатів на премію Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки" за 2018 рік. У четвер, 27 вересня, у Брюсселі на спільному засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах і розвитку та підкомітету з прав людини відбулася презентація кандидатур.

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За словами мерки Парижа Анн Ідальго, рішення визнати Олега Сенцова почесним громадянином міста - це "символічний акт" і "акт надії". (24.09.2018)

Парламент України проголосував за те, щоб номінувати утримуваного в російській в'язниці Олега Сенцова на Нобелівську премію миру. (18.09.2018)

Загалом фракції та групи депутатів Європарламенту в 2018 році запропонували висунути на премію Сахарова вісім осіб і неурядових організацій, які присвятили своє життя і діяльність захисту засад демократії та фундаментальних прав у світі. Серед номінантів, окрім Сенцова: фотограф з кодовим ім'ям Цезар, який привіз із Сирії 55 тисяч фотографій, що можуть стати доказами у розслідуваннях воєнних злочинів у Сирії, канадійка Мері Вагнер, яка вмовляє жінок не робити абортів попри те, що їй заборонено це судом, а також організації, що рятують життя мігрантів, які намагаються на човнах перетнути Середземне море.

Своїм кандидатом на премію Сахарова Олега Сенцова висунула найбільша політична фракція Європарламенту - Європейська народна партія (ЄНП).

Трьох фіналістів буде визначено шляхом голосування на аналогічному спільному засіданні комітету та підкомітету 9 жовтня. Загальна конференція голів фракцій ЄП ухвалить рішення щодо лауреата премії й оголосить результат 25 жовтня в Страсбурзі. Церемонія вручення премії відбудеться також у Страсбурзі 12 грудня на пленарній сесії Європейського парламенту.

Нагадаємо, що 18 вересня Верховна Рада України запропонувала Норвезькому Нобелівському комітету кандидатуру Сенцова на Нобелівську премію миру.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму за нібито "підготовку теракту". 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, утримуваних у в'язницях в Росії. За твердженням адвокатів, Сенцов не має наміру звертатися до президента РФ із проханням про помилування.

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