Сенцов увійшов до списку кандидатів на премію Сахарова-2018

Кандидатуру засудженого в Росії до 20 років ув'язнення українського режисера Олега Сенцова внесено до попереднього списку кандидатів на премію Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки" за 2018 рік. У четвер, 27 вересня, у Брюсселі на спільному засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах і розвитку та підкомітету з прав людини відбулася презентація кандидатур.

Загалом фракції та групи депутатів Європарламенту в 2018 році запропонували висунути на премію Сахарова вісім осіб і неурядових організацій, які присвятили своє життя і діяльність захисту засад демократії та фундаментальних прав у світі. Серед номінантів, окрім Сенцова: фотограф з кодовим ім'ям Цезар, який привіз із Сирії 55 тисяч фотографій, що можуть стати доказами у розслідуваннях воєнних злочинів у Сирії, канадійка Мері Вагнер, яка вмовляє жінок не робити абортів попри те, що їй заборонено це судом, а також організації, що рятують життя мігрантів, які намагаються на човнах перетнути Середземне море.

Своїм кандидатом на премію Сахарова Олега Сенцова висунула найбільша політична фракція Європарламенту - Європейська народна партія (ЄНП).

Трьох фіналістів буде визначено шляхом голосування на аналогічному спільному засіданні комітету та підкомітету 9 жовтня. Загальна конференція голів фракцій ЄП ухвалить рішення щодо лауреата премії й оголосить результат 25 жовтня в Страсбурзі. Церемонія вручення премії відбудеться також у Страсбурзі 12 грудня на пленарній сесії Європейського парламенту.

Нагадаємо, що 18 вересня Верховна Рада України запропонувала Норвезькому Нобелівському комітету кандидатуру Сенцова на Нобелівську премію миру.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму за нібито "підготовку теракту". 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, утримуваних у в'язницях в Росії. За твердженням адвокатів, Сенцов не має наміру звертатися до президента РФ із проханням про помилування.