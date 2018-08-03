Сенцов розповів правозахисниці, що його стан є передкритичним

Український режисер Олег Сенцов, котрий відбуває ув'язнення в російській колонії в місті Лабитнангі, назвав свій стан предкритичним. Про це він сказав у вівторок, 14 серпня, під час зустрічі з російською правозахисницею та журналісткою Зоєю Свєтовою, яка відвідала його в колонії.

"Він назвав свій стан здоров'я передкритичним", - повідомила Свєтова у коментарі українському телеканалу "112". Вона також зауважила, що фотографії Сенцова, передані російським омбудсменом Тетяною Москальковою своій українській колезі Людмилі Денісовій, є справжніми і відображають реальний стан і зовнішній вигляд Сенцова.

У своєму Facebook Свєтова також написала, що Сенцов під час розмови з нею сміявся. "Я бачила Олега Сенцова. Слава Богу, він живий. Усміхався і сміявся наді мною: я глуха, а він тихо говорить, і йому доводилося повторювати мені кілька разів те саме. А це для нього непросто: швидко втомлюється", - написала вона.

Крім того, у інтерв'ю телеканалу RTVI Свєтова розповіла, що лікарі колонії "роблять те, що можуть робити, але не роблять жодних прогнозів". "Адвокат казав, що йому роблять крапельниці та поживну суміш, яку він приймає. Але це ситуація, що не може врятувати його життя", - розповіла правозахисниця.

За її словами, розмова з Сенцовим тривала дві години у в його палаті в присутності керівництва колонії. На даний момент режисер перебуває в "гарній і чистій" чотиримісній палаті, зазначила правозахисниця.

Сам Сенцов і досі налаштований не припиняти голодування, мета якого залишається незмінною - звільнення українських політичних в'язнів із російських в'язниць, розповіла Свєтова.

Нагадаємо, в серпні 2015 року російський суд засудив режисера Олега Сенцова до 20 років колонії, визнавши винним у "підготовці терактів в Криму". В середині травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування. Він пообіцяв припинити його, якщо російська влада звільнить українських політичних в'язнів. Себе він у цей список не включив.

10 серпня адвокат Сенцова Дмитро Дінзе розповів, що режисер готовий припинити голодування в разі звільнення двох-трьох осіб з його списку.

Раніше цього дня повідомлялося, що пенітенціарна служба РФ дозволила правозахисниці Зої Свєтовій відвідати ув'язненого українського режисера.