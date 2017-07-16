Екс-диктатора Чаду засудили до довічного ув'язнення за злочини проти людяності

Трибунал Африканського Союзу засудив колишнього диктатора Чаду Хіссена Хабре до довічного ув'язнення за скоєння злочинів проти людяності під час його правління з 1982 по 1990 рік.