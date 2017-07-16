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Сенегал

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сенегал".

Сенегал - країна на заході Африки. Столиця - місто Дакар. Сенегал є президентсько-парламентською республікою. Кількість населення Сенегалу перевищує 13 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На футбольному матчі в Сенегалі загинули вісім осіб

На футбольному матчі в Сенегалі загинули вісім осіб 16.07.2017

Фінал футбольного чемпіонату в Сенегалі завершився трагедію. Влада пообіцяла вжити заходів.
Туреччина готова експортувати більше води та продовольства до Катару

Туреччина готова експортувати більше води та продовольства до Катару 07.06.2017

Катар звернувся до Туреччини та Ірану із проханням збільшити постачання води і продовольства. Тим часом ще одна країна заявила про відкликання свого посла із Катару.
Екс-президентові Гамбії закидають привласнення державних коштів

Екс-президентові Гамбії закидають привласнення державних коштів 23.01.2017

Нова влада звинувачує колишнього правителя Гамбії Яйя Джамме в одержанні щонайменше 12 мільйонів доларів США від Центрального банку Гамбії.
Війська країн Західної Африки увійшли у столицю Гамбії під аплодисменти

Війська країн Західної Африки увійшли у столицю Гамбії під аплодисменти 22.01.2017

Війська країн-сусідок забезпечують мирний перехід влади. Новий президент Берроу заявив, що після виїзду попередника Джамме у держскарбниці немає коштів.
Екс-президент Гамбії Джамме залишив країну

Екс-президент Гамбії Джамме залишив країну 22.01.2017

Колишній правитель Гамбії Яйя Джамме залишив країну. Перед цим він погодився на мирну передачу влади й закликав не проливати кров.
Джамме заявив про свою відставку з посади президента Гамбії

Джамме заявив про свою відставку з посади президента Гамбії 21.01.2017

Яйя Джамме погодився на мирну передачі влади й закликав не проливати кров. Він поступиться посадою Адамі Берроу.
Гамбійський правитель Джамме нарешті погодився передати владу

Гамбійський правитель Джамме нарешті погодився передати владу 20.01.2017

У Гамбії досягли домовленості щодо мирної передачі влади. Яйя Джамме поступиться посадою Адамі Берроу та залишить країну.
Після 22 років правління лідер Гамбії попросив ще чотири години для передачі влади

Після 22 років правління лідер Гамбії попросив ще чотири години для передачі влади 20.01.2017

Західноафриканські країни готові силою повалити екс-президента Гамбії, який просить відстрочити крайній термін передачі влади. Утім, поки незрозуміло, чи має Джамме намір скласти повноваження.

Західноафриканські країни призупинили військове вторгнення до Гамбії

Західноафриканські країни призупинили військове вторгнення до Гамбії 20.01.2017

До середини дня п'ятниці Яйя Джамме повинен передати владу новому президенту Адамі Берроу та залишити Гамбію.

Війська Сенегалу ввійшли в Гамбію, щоб відсторонити від влади екс-президента

Війська Сенегалу ввійшли в Гамбію, щоб відсторонити від влади екс-президента 19.01.2017

Сенегальські війська мають привести до влади новообраного президента Гамбії Адаму Берроу. "Зелене світло" операції дала Рада Безпеки ООН.
Новий президент Гамбії склав присягу в екзилі

Новий президент Гамбії склав присягу в екзилі 19.01.2017

Обраний президент Гамбії Адама Берроу був інавгурований у Сенегалі через відмову свого попередника скласти повноваження.
Нового президента Гамбії інавгурують у Сенегалі

Нового президента Гамбії інавгурують у Сенегалі 19.01.2017

Країни Західної Африки готові силою забезпечити передачу влади в Гамбії. Тим часом новообраному президентові цієї країни доводиться складати присягу у сусідньому Сенегалі.

Гамбія на порозі військового конфлікту (18.01.2017) 18.01.2017

Найменша країна Африки - Гамбія - опинилась на межі військового конфлікту. Причина - відмова авторитарного президента Яйя Джамме передати владу після програних виборів.
Сенегал і Нігерія готові ввести війська в Гамбію

Сенегал і Нігерія готові ввести війська в Гамбію 18.01.2017

Економічне співтовариство країн Західної Африки намагається змусити президента Гамбії Яйя Джамме піти з посади згідно з результатами грудневих виборів.
Ізраїль вжив дипломатичних заходів проти ініціаторів резолюції Радбезу ООН

Ізраїль вжив дипломатичних заходів проти ініціаторів резолюції Радбезу ООН 24.12.2016

Ізраїль відкликає послів із країн-авторів критичної до нього резолюції Радбезу ООН з вимогою до Ізраїлю припинити поселенську діяльність на палестинських територіях. Сенегал також позбавили допомоги Ізраїлю.
Екс-диктатора Чаду засудили до довічного ув'язнення за злочини проти людяності

Екс-диктатора Чаду засудили до довічного ув'язнення за злочини проти людяності 30.05.2016

Трибунал Африканського Союзу засудив колишнього диктатора Чаду Хіссена Хабре до довічного ув'язнення за скоєння злочинів проти людяності під час його правління з 1982 по 1990 рік.
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