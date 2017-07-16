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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сенегал".
Сенегал - країна на заході Африки. Столиця - місто Дакар. Сенегал є президентсько-парламентською республікою. Кількість населення Сенегалу перевищує 13 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.