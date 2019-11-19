Сенат США ухвалив законопроєкт щодо прав людини в Гонконгу - Китай обурений

Сенат Конгресу США у вівторок, 19 листопада, одноголосно схвалив законопроєкт "Про права людини і демократію в Гонконгу". Тепер документ спрямований до Палати представників, яка раніше вже прийняла аналогічний законопроєкт. Якщо обидві палати Конгресу узгодять текст законопроєкту, він надійде на підпис президенту США Дональду Трампу.

Крім того, Сенат ухвалив другий законопроєкт, який забороняє поставки спорядження для гонконгської поліції: сльозогінного та перцевого газу, гумових куль і електрошокерів. Водночас, за даними американських ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі, поки не зрозуміло, чи підпише Трамп ці документи, остаточне рішення ще не прийнято. Джерела видань прогнозують напружені дебати щодо законопроєкту серед помічників президента. Частина з них побоюється, що його підписання зашкодить підготовці і підписанню торговельної угоди між країнами.

Відповідно до законопроєкту, ухваленого Сенатом, держсекретар США Майк Помпео повинен буде щонайменше раз на рік свідчити Конгресу, що Гонконг зберігає достатню автономію, щоб претендувати на преференції в торгівлі зі Сполученими Штатами. Документ також передбачає введення санкцій щодо посадових осіб, відповідальних за порушення прав людини в Гонконгу.

Китай попередив про "жорсткі заходи" у відповідь

Тим часом міністерство закордонних справ Китаю в середу, 20 листопада, викликало американського дипломата через ухвалений Сенатом законопроєкт про Гонконг, передає агенція AFP. "Ми наполегливо закликаємо американську сторону негайно вжити ефективних заходів, щоб цей законопроєкт не став законом, і припинити втручатися у внутрішні справи Китаю", - йдеться в повідомленні міністерства.

Китайське МЗС попередило дипломату про "серйозні" контрзаходи щодо США, якщо ухвалене законодавство дійсно стане законом.

Нагадаємо, що в Гонконгу вже кілька місяців тривають протести. Демонстрації почалися після ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинилися й після скасування цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.