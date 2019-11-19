 Сенат США ухвалив законопроєкт щодо прав людини в Гонконгу - Китай обурений | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2019

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Новини

Сенат США ухвалив законопроєкт щодо прав людини в Гонконгу - Китай обурений

Сенат Конгресу США схвалив законопроєкт "Про права людини і демократію в Гонконгу". У відповідь Пекін попередив американського дипломата про "жорсткі заходи".

Учасники протестів у Гонкогу зібралися, щоб підтримати інших протестувальників, які досі залишаються в Політехнічному університеті

Учасники протестів у Гонкогу зібралися, щоб підтримати інших протестувальників, які досі залишаються в Політехнічному університеті

Сенат Конгресу США у вівторок, 19 листопада, одноголосно схвалив законопроєкт "Про права людини і демократію в Гонконгу". Тепер документ спрямований до Палати представників, яка раніше вже прийняла аналогічний законопроєкт. Якщо обидві палати Конгресу узгодять текст законопроєкту, він надійде на підпис президенту США Дональду Трампу.

Крім того, Сенат ухвалив другий законопроєкт, який забороняє поставки спорядження для гонконгської поліції: сльозогінного та перцевого газу, гумових куль і електрошокерів. Водночас, за даними американських ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі, поки не зрозуміло, чи підпише Трамп ці документи, остаточне рішення ще не прийнято. Джерела видань прогнозують напружені дебати щодо законопроєкту серед помічників президента. Частина з них побоюється, що його підписання зашкодить підготовці і підписанню торговельної угоди між країнами.

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Масові акції у Гонконгу, спричинені загибеллю студента, що був учасником протестного руху, налічують тисячі людей. Водночас поліція затримала трьох депутатів місцевого парламенту від опозиції. (09.11.2019)

Під час облоги Політехнічного університету Гонконгу поліцейські затримали вже близько сотні студентів. У ЄС і США заявили про "стурбованість" внаслідок ескалації насильства та закликали обидві сторони до його припинення. (19.11.2019)

Якщо протестувальники не припинять насильницькі дії, сили безпеки не виключають застосування проти них вогнепальної зброї. Раніше один з поліцейських отримав поранення стрілою з лука. (17.11.2019)

Відповідно до законопроєкту, ухваленого Сенатом, держсекретар США Майк Помпео повинен буде щонайменше раз на рік свідчити Конгресу, що Гонконг зберігає достатню автономію, щоб претендувати на преференції в торгівлі зі Сполученими Штатами. Документ також передбачає введення санкцій щодо посадових осіб, відповідальних за порушення прав людини в Гонконгу.

Китай попередив про "жорсткі заходи" у відповідь

Тим часом міністерство закордонних справ Китаю в середу, 20 листопада, викликало американського дипломата через ухвалений Сенатом законопроєкт про Гонконг, передає агенція AFP. "Ми наполегливо закликаємо американську сторону негайно вжити ефективних заходів, щоб цей законопроєкт не став законом, і припинити втручатися у внутрішні справи Китаю", - йдеться в повідомленні міністерства.

Китайське МЗС попередило дипломату про "серйозні" контрзаходи щодо США, якщо ухвалене законодавство дійсно стане законом.

Нагадаємо, що в Гонконгу вже кілька місяців тривають протести. Демонстрації почалися після ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинилися й після скасування цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

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