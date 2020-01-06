Сенат США прагне обмежити військові повноваження Трампа щодо Ірану

Сенат США у четвер, 13 лютого, ухвалив резолюцію, яка має на меті обмежити військові повноваження президента країни Дональда Трампа в конфлікті з Іраном. За документ проголосували 55 зі 100 сенаторів, у тому числі вісім представників Республіканської партії, до якої належить Трамп, повідомляє агенція AFP. Однак очільник Білого дому ще може накласти своє вето на резолюцію.

Внесена сенатором-демократом Тімом Кейном резолюція передбачає, що Трамп не може застосувати зброю проти Тегерана без попередньої згоди на це Конгресу США. Утім, документ дозволяє вживати екстрені заходи для упередження можливого нападу на США.

Напередодні Трамп застеріг Сенат від ухвалення подібної резолюції, назвавши її "поганим сигналом". "Ми дуже добре справляємося з Іраном, і зараз не час демонструвати слабкість", - написав президент США у своєму Twitter. На його думку, ухваленням резолюції демократи лише хочуть дошкулити республіканцям.

Тепер документ має схвалити Палата представників, у якій переважають демократи та яка на початку січня ухвалила схожу за змістом резолюцію. Утім, Трамп після цього може накласти на документ вето, подолання якого двама третинами голосів у обох палатах Конгресу є малоймовірним.

Ухвалення резолюції стало реакцією на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані на початку січня, згоду на яке надав американський президент. Це призвело до напруження у відносинах між США та Іраном, внаслідок чого обидві країни опинилися на межі збройного протистояння.