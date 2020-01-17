 Сенат Польщі не підтримав голосування на президентських виборах поштою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2020

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Сенат Польщі не підтримав голосування на президентських виборах поштою

Верхня палата парламенту Польщі відхилила зміни до виборчого законодавства, які дозволяли провести голосування на президентських виборах поштою. Остаточне рішення - за нижньою палатою, Сеймом.

Польща, вибори, парламент, коронавірус

Парламент Польщі, фото з архіву

Сенат Польщі відхилив законопроєкт, який уможливлює проведення президентських виборів у країні за допомогою поштового голосування. Під час розгляду документу ввечері у вівторок, 5 травня, "проти" проголосували 50 сенаторів, "за" - 35, один утримався. Однак остаточне рішення щодо законопроєкту ухвалить нижня палата польського парламенту - Сейм, передає інформагенція dpa.

Сейм може обійти рішення Сенату, для цього нижній палаті знадобиться абсолютна більшість голосів. Попередньо планується, що нижня палата польського парламенту розгляне документ у четвер, 7 травня. Більшість у Сеймі має правляча партія "Право і справедливість" (ПіС), утім, не виключено, що частина депутатів провладної фракції не підтримає пропозицію, зауважує dpa. На початку квітня на знак протесту проти голосування на виборах поштою у відставку подав польський віцепрем'єр Ярослав Говін. Раніше, на початку квітня, Сейм підтримував ініціативу влади провести президентські вибори за допомогою волевиявлення поштою.

Президентські вибори в Польщі мали б відбутися 10 травня. Ідею провести голосування поштою багато критикують через сумніви щодо того, що поспіхом організовані вибори будуть проведені з дотриманням демократичних стандартів. Центральна виборча комісія Польщі заявила 5 травня, що провести вибори 10 травня неможливо з юридичних і організаційних причин.

Якщо ПіС вдасться домогтися ухвалення законопроєкту, президентські вибори можуть перенести на кінець травня. Польські політичні оглядачі зазначають, що правляча партія домагається проведення виборів через побоювання, що її кандидат, чинний президент Анджей Дуда, втратить підтримку виборців через економічні збитки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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