 Сенат Польщі відхилив суперечливий закон про покарання суддів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2020

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Сенат Польщі відхилив суперечливий закон про покарання суддів

Верхня палата парламенту Польщі, у якій більшість має опозиція, відхилила суперечливий законопроєкт, що дозволяє звільняти суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень. Але останнє слово має сказати Сейм.

Голосування у Сенаті Польщі

Голосування у Сенаті Польщі (фото з архіву)

Сенат Польщі, в п'ятницю, 17 січня, відхилив суперечливу судову реформу, яку раніше схвалив польський Сейм. Проти законопроєкту висловився 51 сенатор, тоді як підтримали його 48 представників верхньої палати парламенту, у якому незначну перевагу мають опозиційні сили, зазначає агенція Reuters. Загалом же до Сенату входять 100 законодавців.

Законопроєкт, запропонований правлячою партією "Право і справедливість" (ПіС), передбачає можливість звільнення та застосування інших дисциплінарних заходів щодо суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень та кадрові призначення.

Утім, останнє слово щодо суперечливого законопроєкту має сказати Сейм Польщі, куди документ тепер буде повернений. У ПіС вже заявили, що, попри відхилення законопроєкту Сенатом, партія має намір ухвалити його. Після цього документ має підписати президент країни Анджей Дуда, який також є членом цієї політсили.

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Тисячі поляків протестували проти законопроєкту, який розширює дисциплінарну відповідальність суддів. Критики говорять, що законодавча ініціатива керівної партії "Право і справедливість" зашкодить незалежності суддів. (19.12.2019)

Європейський суд постановив, що судова реформа у Польщі, яка передбачала зниження пенсійного віку суддів, порушила закони ЄС. Суд вважає, що ця реформа може викликати сумніви щодо незалежності судової влади. (05.11.2019)

Нагадаємо, 20 грудня Сейм Польщі схвалив суперечливу судову реформу, яку критикує Європейська Комісія. Правляча партія трохи пом'якшила свої вимоги, видаливши із законопроєкту норму, яка зобов'язувала суддів розкривати свої справжні імена у соціальних мережах, в яких вони представлені під псевдонімами. У ПіС запевняють, що нова судова реформа допоможе уникнути хаосу в правовій системі.

Між тим, Європейська Комісія неодноразово критикувала Польщу за судову реформу. Також відкликати її закликала Венеціанська комісія. Реформу критикують і в самій Польщі. Раніше Верховний суд країни у своєму висновку припустив, що в разі ухвалення цього законопроєкту Польщі, ймовірно, доведеться вийти з ЄС. Несумісність законопроєкту із законодавством ЄС також була підкреслена юридичним бюро Сейму. У Польщі відбулися багатотисячні протести проти цієї реформи.

Нагадаємо, що консервативна партія "Право і справедливість", яка у 2015 році прийшла до влади, здійснила судову реформу, щодо якої критично висловлювались як місцеві правники, так і Європейська Комісія. Нещодавно партія знову здобула перемога на виборах.

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