 Сектор Гази відповів ракетами на обстріли Ізраїлю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

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Новини

Сектор Гази відповів ракетами на обстріли Ізраїлю

Ізраїль та ХАМАС продовжили обмін обстрілами. Конфлікт загострився після операції ізраїльських сил кілька днів тому.

Наслідки ізраїльських атак по Сектору Гази

Наслідки ізраїльських атак по Сектору Гази

Палестинські сили з вечора 12 листопада запустили близько 400 ракет та мінометних снарядів з Сектора Гази на територію Ізраїлю. Про це у вівторок, 13 листопада, заявив речник ізраїльської армії.  

Системою портиповітряної оборони "Залізний купол" перехоплено більше сотні ракет, заявили в Ізраїлі. Армія країни відповіла атакою по понад сотні військових об'єктів ХАМАС, який контролює Газу, та інформує про удар по штаб-квартирі військової розвідки цього радикального руху у Секторі Гази. 

Різке загострення ситуації в прикордонному районі сталося після зіткнення ізраїльських військових і бойовиків ХАМАС у неділю, 11 листопада. Внаслідок перестрілки загинув підполковник сил спеціального призначення Армії оборони Ізраїлю, ще один офіцер отримав поранення. ХАМАС повідомив про сім загиблих палестинців.

Напруга між Ізраїлем та Сектором Гази посилилася навесні цього року. Від кінця березня на кордоні проходять антиізраїльські протести, які часом призводять до зіткнень із ізраїльськими силами безпеки.

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Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок

DW.COM

Ескалація на Близькому Сході: Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази  

Сектор Гази: загинули ізраїльський військовий та семеро палестинців

У Секторі Гази загинув офіцер ізраїльської армії, а також бійці палестинської терористичної організації ХАМАС. Прем'єр Ізраїлю перервав візит до Парижа. (12.11.2018)  

Семеро палестинців загинули в сутичках на кордоні із Сектором Гази

Внаслідок сутичок з ізраїльськими солдатами на кордоні Сектору Гази загинули семеро палестинців, зокрема двоє підлітків. (29.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок  

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