Сектор Гази відповів ракетами на обстріли Ізраїлю

Палестинські сили з вечора 12 листопада запустили близько 400 ракет та мінометних снарядів з Сектора Гази на територію Ізраїлю. Про це у вівторок, 13 листопада, заявив речник ізраїльської армії.

Системою портиповітряної оборони "Залізний купол" перехоплено більше сотні ракет, заявили в Ізраїлі. Армія країни відповіла атакою по понад сотні військових об'єктів ХАМАС, який контролює Газу, та інформує про удар по штаб-квартирі військової розвідки цього радикального руху у Секторі Гази.

Різке загострення ситуації в прикордонному районі сталося після зіткнення ізраїльських військових і бойовиків ХАМАС у неділю, 11 листопада. Внаслідок перестрілки загинув підполковник сил спеціального призначення Армії оборони Ізраїлю, ще один офіцер отримав поранення. ХАМАС повідомив про сім загиблих палестинців.

Напруга між Ізраїлем та Сектором Гази посилилася навесні цього року. Від кінця березня на кордоні проходять антиізраїльські протести, які часом призводять до зіткнень із ізраїльськими силами безпеки.