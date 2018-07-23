Секс у Німеччині: що не можна?

Після низки гучних скандалів, пов'язаних з сексуальними домаганнями та насильством, що сталися у низці країн, Швеція ухвалила закон, відповідно до якого починаючи з липня 2018 року в цій країні в інтимний контакт можна вступати винятково за обопільною згодою партнерів, причому обов'язково вираженою у чіткій та однозначній формі - вербально або у якийсь інший спосіб. Однак помиляється той, хто думає, що дія такого закону поширюється лише на випадкових коханців. Підкорятися правилам зобов'язане навіть законне подружжя.

А ось Німеччина посилила закон про сексуальні правопорушення ще два роки тому - під час кампанії "Ні" означає "ні", що розгорнулась у країні після сумновідомих подій "кельнської ночі", коли в новорічну ніч в Кельні дівчата зазнали масових сексуальних атак. Які ж заборони в інтимному житті громадян він передбачає?

Що загрожує за секс з неповнолітніми

У Німеччині під сексуальними стосунками мається на увазі не тільки статевий акт, але й інші форми сексуальної активності - наприклад, чуттєві поцілунки, інтенсивні обійми або ж петтінг, коли партнери задовольняють один одного без безпосереднього статевого контакту. Вік сексуальної згоди в ФРН - 14 років.

Однак, добровільний секс з 14- та 15-річними дозволений лише, якщо партнер сам не старший 21 року. Якщо ж старшому за віком партнеру виповнився 21 рік, то секс з неповнолітнім може мати серйозні наслідки: доводи з приводу того, що до інтиму, мовляв, дійшло за взаємною згодою, почуті не будуть - вступ у такий сексуальний контакт розцінюється як злочин, за який можна отримати до 10 років в'язниці. Сексуальні стосунки з 16- та 17-річними дозволені лише якщо ці неповнолітні не перебувають у безпорадному стані і дали на них однозначну, усвідомлену згоду. Кримінально караним є й оплачуваний секс з особою, яка не досягла 18-ти років.

Заборонене кохання

Три роки тому в Німеччині багато галасу викликала історія, пов'язана зі зникненням 14-річної школярки з Бранденбурга. Як з'ясувалося, вона втекла з рідного дому зі своїм 47-річним дядьком, який заради неї залишив дружину і трьох дітей-підлітків. В результаті загальноєвропейської пошукової операції втікачів наші на півдні Франції. Шоковані батьки дівчинки подали на "викрадача" до суду, але служителі Феміди винесли рішення на користь коханців: їхні стосунки отримали юридичне визнання. Підставою для вердикту послужило те, що племінниця стала коханкою дядька добровільно. До того ж, він не був її опікуном. До слова, закохані донині разом. Вони живуть в Берліні і стверджують, що як і раніше щасливі.

Утім, незалежно від віку, в Німеччині заборонені сексуальні стосунки між опікуном (це може бути вітчим, шкільний учитель, психотерапевт, піклувальник) і його підопічним (прийомною дитиною, учнем, пацієнтом). Німецьким законом встановлена ​​і кримінальна відповідальність за інцест - як між дорослими і дітьми, так і між близькими дорослими родичами (наприклад, між братом і сестрою).

Того, хто має сексуальні стосунки зі своєю рідною дитиною, в Німеччині карають позбавленням волі до трьох років або грошовим штрафом. Вступ у сексуальні відносини з родичами по висхідній лінії карається позбавленням волі на строк до двох років або грошовим штрафом. Покарання за інцест не понесе лише той, кому на момент його вчинення не виповнилося 18 років.

Можна тебе поцілувати?

Про романтику першого поцілунку німці тепер можуть забути. Відповідно до ухваленого два роки тому закону, у разі якщо під час першого справжнього побачення хлопець несподівано поцілує свою кохану в губи, це прирівнюватиметься не просто до сексуального домагання, а до насильства. Це загрожує позбавленням волі на строк від шести місяців до 15 років - в залежності від ступеня близькості і загострення пристрастей. Тож навіть на поцілунок краще заздалегідь попросити згоди дівчини.

Тепер займатися сексом з малознайомою людиною в Німеччині можна тільки в безпечних місцях - не в тому сенсі, що на очах громадськості, а в тому, щоб у разі чого у людини була можливість звернутися за допомогою. Тому добре, якщо ви живете в студентській комуналці або з батьками. Якщо ж у вас окрема квартира, то краще не вдаватися до там любовних утіх з першим зустрічним - тим більше у стані алкогольного сп'яніння.

У разі якщо один з партнерів скористався ситуацією, в якій другий був беззахисний, і вчинив статевий акт проти його волі - навіть якщо той просто сказав "ні", не надаючи фізичного опору, - це за німецьким законом класифікується як зґвалтування. Сексуальним злочином вважається і насильницьке обмацування та хапання.

Еротика в автомобілі та на природі

Як свідчать результати опитувань, серед німців знайдеться чимало таких, хто в теплу літню пору не проти вдатися до еротичних утіх на природі - на пляжі, у лісі, на галявині, а то й у себе на балконі. Німецький закон цього не забороняє. Однак тут є одне "але": коханці повинні вжити усі запобіжні заходи для того, щоб інші громадяни їх не бачили і не чули. В іншому випадку їм загрожує не тільки штраф за ексгібіціонізм і порушення громадського порядку в розмірі до тисячі євро, а й позбавлення волі на строк до одного року.

Те ж стосується і любителів займатися сексом в автомобілі. У громадських місцях це суворо заборонено. Тим же, хто практикує таке на відокремлених безлюдних автостоянках і нікому своїми втіхами не заважає, від улюбленого заняття не доведеться відмовлятися і надалі.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? "Вільне тіло": німецька нудистська культура Це частина німецької культури так само, як техно-музика та сезон спаржі. І хоча популярність так званої "культури вільного тіла" (Freikörperkultur - FKK) серед молодих німців зменшується, в країні досі можна знайти чимало місць для нудистів на пляжах, у спа і навіть у парках.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Здорове хобі До кінця XIX століття багато німців вважали, що купання без одягу покращує здоров’я і додає сил. У ті часи вони втікали із забруднених промислових міст поближче до природи і купалися в численних озерах по всій країні. Також без одягу ходили в походи або займалися спортом. На цьому фото 1933 року - дві жінки на озері Кімзеє в Баварії.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? "Голе" кіно Покращення здоров’я через необмежений одягом рух на природі оспівується й у фільмі "Шлях до сили і краси" (Wege zu Kraft und Schönheit) 1925 року. У ньому знялася відома німецька режисерка та акторка Лені Ріфеншталь (Leni Riefenstahl). Ця стрічка зі сценами фізичних вправ - танцями та купанням - була одним з найбільш популярних освітніх фільмів в епоху німого кіно.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? "Культура вільного тіла" та нацисти Згодом Лені Ріфеншталь стала улюбленою режисеркою Гітлера та прославляла арійське спортивне тіло у своєму фільмі "Олімпія", який розповідав про Олімпійські ігри в Берліні у 1936 році. Після того, як нацисти спершу заборонили "культуру вільного тіла", плавати без одягу знову дозволили у 1942 році, щоправда, у віддалених місцях. Багато прибічників "культури вільного тіла" тоді мали "ліві" поляди.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Протест проти заборон У Східній Німеччині "культуру вільного тіла" почали пропагувати авангардисти у 1950-их, однак вже за 20 років вона поширилася всією країною. На тлі суцільних заборон і тотального контролю всіх сфер життя в НДР купання оголеним було рідкісним проявом свободи. На цій фотографії 1986 року десятки нудистів купаються та засмагають на Мюггельзее, озері у передмісті Східного Берліна.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Нудисти на Балтійському узбережжі Чимало прибічників "культури вільного тіла" було і на узбережжі Балтійського моря, за винятком його польської частини. Після того, як Польща приєдналася до ЄС, переходити пляжем з однієї країни до іншої стало набагато легше, однак нудизм все ще викликає незадоволення місцевих.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Дух свободи На цьому фото - нудистський пляж у Лейпцигу, 1980 рік. Як запевняють прибічники "культури вільного тіла", їхня практика не пов’язана із сексом, йдеться радше про свободу від соціальних обмежень. І, звичайно, можливість отримати гарну засмагу без слідів від купальника.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Не лише на сході Попри заборону публічного оголення, у Мюнхені є чимало місць, де роздягатися можна. Приміром, в Англійському саду та вздовж річки Ізар, зокрема, на популярному у нудистів пляжі Флаухер (на фото). На такі місця зазвичай вказують спеціальні знаки, а ті, хто там відпочивають, не горять бажанням потрапити в об’єктив туристів.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Ню в парках Хоча "культура вільного тіла" вже не настільки популярна в Берліні, як раніше, у деяких парках під час прогулянки іноді можна побачити більше оголених тіл, ніж очікуєте. Попри те, що публічне оголення є незаконним, засмагати без одягу можна у різних берлінських парках - Maуерпарку, Народному парку Фрідріхсхайн (на фото) та Тірґартен, - принаймні допоки це нікому не заважає.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Сауни без одягу Напередодні падіння Берлінського муру Aнґела Меркель, подейкують, була в сауні - за традицією вона ходила туди щотижня, по четвергах. Майже 30 мільйонів німців регулярно відвідують сауни, яких в країні 2300. Більшість з них відкриті для обох статей, і відвідувачі повинні бути без одягу. Важливо: такі заклади не слід плутати з певними саунами чи клубами, які насправді є будинками розпусти.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? У дикій природі Така розвага не для всіх, але якщо є бажання по-справжньому наблизитися до природи, можна спробувати сходити в похід оголеним. Для цього в німецьких горах Гарц навіть є спеціальний 18-кілометровий маршрут для нудистів, який простягається від села Данкероде до Віпперталя і назад. Тільки обережно - кропива!

