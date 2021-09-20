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Севастополь є портовим містом в Україні, розташованим на південному заході Кримського півострова. Населення міста становить близько 345 тисяч осіб. У Севастополі базується Чорноморський флот РФ. З березня 2014 року Севастополь перебуває під російською окупацією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.