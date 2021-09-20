Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Севастополь

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Севастополь".

Севастополь є портовим містом в Україні, розташованим на південному заході Кримського півострова. Населення міста становить близько 345 тисяч осіб. У Севастополі базується Чорноморський флот РФ. З березня 2014 року Севастополь перебуває під російською окупацією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія знову проводить військові навчання у Чорному морі

Росія знову проводить військові навчання у Чорному морі 20.09.2021

Для виконання ракетних стрільб РФ вивела з пунктів базування у анексованому Севастополі, а також у Новоросійську близько 20 кораблів. Україна розпочинає масштабні навчання 22 вересня.
ЄС засудив обшуки і затримання кримських татар

ЄС засудив обшуки і затримання кримських татар 07.09.2021

У Брюсселі вважають затримання кримських татар у незаконно анексованому Росією Криму політично мотивованими та незаконними з точки зору міжнародного права.
ЄС подовжив на рік санкції за анексію Криму та Севастополя

ЄС подовжив на рік санкції за анексію Криму та Севастополя 21.06.2021

Євросоюз подовжив ще на рік дію санкцій, запроваджених через анексію Криму. Вони передбачають заборону інвестицій та передачу енергетичних технологій на анексований півострів.
Брюссель: Призов жителів Криму до армії РФ порушує міжнародне право

Брюссель: Призов жителів Криму до армії РФ порушує міжнародне право 01.04.2021

Оголошений Росією у Криму черговий призов до збройних сил РФ порушує міжнародне гуманітарне право, наголосили в ЄС. Брюссель також закликав Росію забезпечити захист прав людини на півострові.
У Криму пенсіонерку засудили за роботу на українську розвідку

У Криму пенсіонерку засудили за роботу на українську розвідку 29.03.2021

Суд у Севастополі визнав доведеним, що кримська пенсіонерка працювала на розвідку України й передавала їй відомості про авіаційний полк Чорноморського флоту.
Стратегія деокупації Криму: порожня декларація чи історичний документ?

Стратегія деокупації Криму: порожня декларація чи історичний документ? 26.03.2021

Київ вважає затверджену стратегію деокупації Криму історичним документом. Утім, не усі експерти поділяють цю думку.

Київ розкритикував указ Путіна про землеволодіння в Криму

Київ розкритикував указ Путіна про землеволодіння в Криму 20.03.2021

Указ президента Росії Володимира Путіна про заборону землеволодіння в Криму для іноземців не матиме правових наслідків для України, переконані в українському МЗС.
В анексованому Криму почали діяти обмеження РФ на володіння землею

В анексованому Криму почали діяти обмеження РФ на володіння землею 20.03.2021

В анексованому Росією Криму набули чинності запроваджені президентом Володимиром Путіним обмеження на володіння землею для негромадян РФ.
СБУ провела обшуки в РНБО, Раді, Кабміні та МЗС через харківські угоди

СБУ провела обшуки в РНБО, Раді, Кабміні та МЗС через "харківські угоди" 16.03.2021

Задля з'ясування обставин, що підлягають доведенню в кримінальному провадженні, слідчі СБУ обшукали адміністративні будівлі органів влади, залучених до підготовки та ратифікації так званих "харківських угод".

У Севастополі будують оперу на замовлення Путіна за австрійським проєктом (15.02.2021) 15.02.2021

Австрійське архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au проєктує оперний театр для анексованого Криму. Українська влада категорично проти: мовляв, це порушення санкційного режиму ЄС.
Справа Україна проти РФ щодо Криму у ЄСПЛ: на остаточне рішення підуть роки

Справа "Україна проти РФ" щодо Криму у ЄСПЛ: на остаточне рішення підуть роки 14.01.2021

Страсбурзький суд визнав юрисдикцію у позові України проти Росії і встановив, що РФ почала контролювати Крим ще до фактичної анексії. Та ухвалення остаточного вироку може зайняти багато років.
Путінська опера у Криму: у австрійського архітектора почалися проблеми

Путінська опера у Криму: у австрійського архітектора почалися проблеми 30.12.2020

Будівництво в анексованому Росією Севастополі оперного театру за австрійським проєктом зіштовхнулося з труднощами. Можливе порушення санкцій ЄС досліджує прокуратура Відня. З проєкту вийшли німецькі інженери.
Водна криза у Криму - пустеля насувається

Водна криза у Криму - пустеля насувається 21.12.2020

В анексованому Росією Криму ситуація із водопостачанням критична і погіршується день у день. Як оцінюють водну кризу у Криму українські науковці?
В Україні відкрили справу проти австрійських архітекторів через будівництво опери у Криму

В Україні відкрили справу проти австрійських архітекторів через будівництво опери у Криму 05.12.2020

Представникам австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au також заборонять в'їзд до України, заявили в міністерстві закордонних справ України.
Євросоюз не визнає проведення виборів у анексованих Криму і Севастополі

Євросоюз не визнає проведення "виборів" у анексованих Криму і Севастополі 14.09.2020

У Брюсселі вкотре наголосили на підтримці територіальної цілісності й суверенітету України й запевнили, що не визнають проведення "виборів" на анексованому Москвою Кримському півострові.
Боррель: Анексія Криму - і досі виклик міжнародній безпеці

Боррель: Анексія Криму - і досі виклик міжнародній безпеці 16.03.2020

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Брюссель не збирається визнавати анексію Росією українського Криму.
Інші статті