Світ в умовах карантину: чи вистачить інтернету?

У Швейцарії уряд пригрозив відключити Netflix та інші ресурси, на яких можна дивитися фільми та серіали. Swisscom, найбільший інтернет-провайдер країни, днями забив на сполох і застеріг від перевантаження мереж внаслідок карантинних заходів, пов’язаних з пандемією Covid-19. Адже якщо раніше пік споживання фільмів через інтернет припадав зазвичай на вечірній час, то тепер дедалі частіше люди стали дивитися фільми вже вдень. Тим часом підскочив трафік, пов’язаний з численними відеоконференціями, якими стали масово користуватися співробітники фірм, яких відправили працювати з дому.

У ЄС також зростає стурбованість, що з цих самих причин інтернет може "впасти". Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єрі Бретон закликав великих провайдерів замислитися над тим, як можна раціоналізувати використання мереж для збільшення їхньої пропускної спроможності. Тим часом Netflix і YouTube теж вже відреагували і дещо знизили в Європі якість зображення.

Дієта даних у Netflix і YouTube

YouTube поки що ухвалив рішення знизити якість зображення на 30 днів: відео програватиметься винятково в якості SD, тобто у стандартному, а не високому розширенні HD. Натомість Netflix обіцяє на цей період скоротити споживання даних на чверть.

Що кращою є якість картинки, то більше пікселів (точок зображення) потрібно. Більше пікселів - більше даних. Справжнім монстром з пожирання даних є широко розрекламований у сучасній електроніці формат Ultra-HD.

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На відміну від YouTube, Netflix однак не планує повністю переходити у формат SD. У кожного користувача якість зміниться індивідуально - залежно від пристрою, навантаження локальної мережі і тарифного пакету. Тобто, погіршення зачепить не всіх користувачів.

Disney+ все одно стартує

Французькій владі оголошених великими відео-сервісами заходів видається замало. Занепокоєння посилюється тим, що 24 березня в Європі запускється новий великий сервіс з відеострімінгу - Disney+. Утім, спроби уряду вмовити інвесторів перенести запуск, про які писали ЗМІ, схоже, завершилися нічим.

Гаральд Зумма каже, що через інтернет німці можуть не перейматися

У Німеччині таких турбот не знають. У Франкфурті-на-Майні розташований найбільший інтернет-вузол світу, який належить групі компаній DE-CIX. Тут теж за один тиждень трафік виріс на десять відсотків - через відеоконференції та перегляд фільмів. "На піку споживання в нас 9 терабіт на секунду (9 Tbps), якщо використовуються всі потужності", - пояснює Гаральд Зумма (Harald Summa), голова правління DE-CIX.

"9,1 Tbps - це пікове навантаження на нашу мережу. Однак наші потужності становлять 41 терабіт. У нас великий запас. Якщо у цьому була би потреба, наша інфраструктура дозволяє технічне доустаткування до рівня 148 терабіт, а це в багато разів більше, ніж ми використовуємо тепер", - заспокоїв Зумма німецьких користувачів в інтерв’ю Westdeutscher Rundfunk.

Не бачить приводу перейматися і Доретее Бер (Dorothee Bär), яка у Відомстві Федерального канцлера відповідає за цифровізацію. "Навіть якщо всі споживатимуть по максимуму, якщо всі до одного в Німеччині перейдуть на роботу з дому, якщо кожен паралельно дивився би Чемпіонат світу або Європи з футболу, все одно залишалися би вільні потужності", - сказала Бер у розмові з DW. За її словами, телекомунікаційні компанії вжили заходів, аби у ці кризові часи безкоштовно надати додаткові потужності.

На карантині люди більше дивляться фільмів в інтернеті

Більше інфекцій, більше споживання інтернету

За даними DE-CIX, потік відео в інтернеті останнім часом зріс приблизно на 50 відсотків. Це і перегляд фільмів, і використання відеозв'язку. Але не лише. Користувачі також стали більше грати в ігри у мережі. "Ми бачимо, що люди раніше стали споживати інтернет у великих обсягах. За нормальних обставин пік припадає на 20 чи 21 годину. Тепер у нас вже о 10 ранку 7 терабіт. Видно, що поведінка людей на іншому кінці дроту суттєво змінилася", - каже Гаральд Зумма.

Особливо високе споживання інтернету спостерігається у регіонах, де найбільше поширення епідемії Covid-19. "У нас є інтернет-вузли у США і декілька в Європі. Там спостерігається така сама тенденція, як і у Німеччині. Наприклад, у Мадриді: там ситуація ще дещо більш екстремальна. Споживання зросло десь на 60 відсотків", - констатує голова інтернет-концерну. Мадрид - один з епіцентрів пандемії в Європі. В іспанській столиці діють умови жорсткого карантину, з міста нікого не випускають.