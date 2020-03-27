 Світ в умовах карантину: чи вистачить інтернету? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.03.2020

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Економіка

Світ в умовах карантину: чи вистачить інтернету?

Мільйони людей працюють з дому, відеоконференції прийшли на зміну традиційним нарадам. Тим часом мільйони людей дивляться фірми і серіали через інтернет. Наскільки вистачить потужностей мережі?

Найпотужніший інтернет-вузол світу розташований у Франкфурті-на-Майні

Найпотужніший інтернет-вузол світу розташований у Франкфурті-на-Майні

У Швейцарії уряд пригрозив відключити Netflix та інші ресурси, на яких можна дивитися фільми та серіали. Swisscom, найбільший інтернет-провайдер країни, днями забив на сполох і застеріг від перевантаження мереж внаслідок карантинних заходів, пов’язаних з пандемією Covid-19. Адже якщо раніше пік споживання фільмів через інтернет припадав зазвичай на вечірній час, то тепер дедалі частіше люди стали дивитися фільми вже вдень. Тим часом підскочив трафік, пов’язаний з численними відеоконференціями, якими стали масово користуватися співробітники фірм, яких відправили працювати з дому.

У ЄС також зростає стурбованість, що з цих самих причин інтернет може "впасти". Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єрі Бретон закликав великих провайдерів замислитися над тим, як можна раціоналізувати використання мереж для збільшення їхньої пропускної спроможності. Тим часом Netflix і YouTube теж вже відреагували і дещо знизили в Європі якість зображення.

Дієта даних у Netflix і YouTube

YouTube поки що ухвалив рішення знизити якість зображення на 30 днів: відео програватиметься винятково в якості SD, тобто у стандартному, а не високому розширенні HD. Натомість Netflix обіцяє на цей період скоротити споживання даних на чверть.

Що кращою є якість картинки, то більше пікселів (точок зображення) потрібно. Більше пікселів - більше даних. Справжнім монстром з пожирання даних є широко розрекламований у сучасній електроніці формат Ultra-HD.

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На відміну від YouTube, Netflix однак не планує повністю переходити у формат SD. У кожного користувача якість зміниться індивідуально - залежно від пристрою, навантаження локальної мережі і тарифного пакету. Тобто, погіршення зачепить не всіх користувачів.

Disney+ все одно стартує

Французькій владі оголошених великими відео-сервісами заходів видається замало. Занепокоєння посилюється тим, що 24 березня в Європі запускється новий великий сервіс з відеострімінгу - Disney+. Утім, спроби уряду вмовити інвесторів перенести запуск, про які писали ЗМІ, схоже, завершилися нічим.  

Гаральд Зумма каже, що через інтернет німці можуть не перейматися

Гаральд Зумма каже, що через інтернет німці можуть не перейматися

У Німеччині таких турбот не знають. У Франкфурті-на-Майні розташований найбільший інтернет-вузол світу, який належить групі компаній DE-CIX. Тут теж за один тиждень трафік виріс на десять відсотків - через відеоконференції та перегляд фільмів. "На піку споживання в нас 9 терабіт на секунду (9 Tbps), якщо використовуються всі потужності", - пояснює Гаральд Зумма (Harald Summa), голова правління DE-CIX.

"9,1 Tbps - це пікове навантаження на нашу мережу. Однак наші потужності становлять 41 терабіт. У нас великий запас. Якщо у цьому була би потреба, наша інфраструктура дозволяє технічне доустаткування до рівня 148 терабіт, а це в багато разів більше, ніж ми використовуємо тепер", - заспокоїв Зумма німецьких користувачів в інтерв’ю Westdeutscher Rundfunk.

Не бачить приводу перейматися і Доретее Бер (Dorothee Bär), яка у Відомстві Федерального канцлера відповідає за цифровізацію. "Навіть якщо всі споживатимуть по максимуму, якщо всі до одного в Німеччині перейдуть на роботу з дому, якщо кожен паралельно дивився би Чемпіонат світу або Європи з футболу, все одно залишалися би вільні потужності", - сказала Бер у розмові з DW. За її словами, телекомунікаційні компанії вжили заходів, аби у ці кризові часи безкоштовно надати додаткові потужності.

На карантині люди більше дивляться фільмів в інтернеті

На карантині люди більше дивляться фільмів в інтернеті

Більше інфекцій, більше споживання інтернету

За даними DE-CIX, потік відео в інтернеті останнім часом зріс приблизно на 50 відсотків. Це і перегляд фільмів, і використання відеозв'язку. Але не лише. Користувачі також стали більше грати в ігри у мережі. "Ми бачимо, що люди раніше стали споживати інтернет у великих обсягах. За нормальних обставин пік припадає на 20 чи 21 годину. Тепер у нас вже о 10 ранку 7 терабіт. Видно, що поведінка людей на іншому кінці дроту суттєво змінилася", - каже Гаральд Зумма.

Особливо високе споживання інтернету спостерігається у регіонах, де найбільше поширення епідемії Covid-19. "У нас є інтернет-вузли у США і декілька в Європі. Там спостерігається така сама тенденція, як і у Німеччині. Наприклад, у Мадриді: там ситуація ще дещо більш екстремальна. Споживання зросло десь на 60 відсотків", - констатує голова інтернет-концерну. Мадрид - один з епіцентрів пандемії в Європі. В іспанській столиці діють умови жорсткого карантину, з міста нікого не випускають.

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Світ в умовах карантину: чи вистачить інтернету?

Мільйони людей працюють з дому, відеоконференції прийшли на зміну традиційним нарадам. Чи вистачить потужностей мережі?  

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