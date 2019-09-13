На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Світовий конгрес українців".

Світовий конгрес українців – міжнародна неурядова організація, в якій об'єднались українські громади в діаспорі. Світовий конгрес українців (СКУ), за власними даними, об'єднує 20 мільйонів українців за межами України. СКУ має мережу складових організацій та зв'язків з українцями в 53 країнах. СКУ було засновано 1967 року. Штаб-квартира Світового конгресу українців розташована в Торонто в Канаді. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.