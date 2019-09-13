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Світовий конгрес українців

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Світовий конгрес українців".

Світовий конгрес українців – міжнародна неурядова організація, в якій об'єднались українські громади в діаспорі. Світовий конгрес українців (СКУ), за власними даними, об'єднує 20 мільйонів українців за межами України. СКУ має мережу складових організацій та зв'язків з українцями в 53 країнах. СКУ було засновано 1967 року. Штаб-квартира Світового конгресу українців розташована в Торонто в Канаді. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Голова Світового конгресу українців: Зеленський надсилає позитивні сигнали

Голова Світового конгресу українців: Зеленський надсилає позитивні сигнали 13.09.2019

У розмові з DW новий очільник Світового конгресу українців запевнив - співпраця із Володимиром Зеленським розвивається так само добре, як і з Петром Порошенком.
Київ засудив ганебне рішення Росії щодо Світового конгресу українців

Київ засудив "ганебне" рішення Росії щодо Світового конгресу українців 12.07.2019

МЗС України висловило рішучий протест через рішення генеральної прокуратури РФ визнати "небажаною" діяльність Світового конгресу українців. Це є зухвалим порушенням фундаментальних прав людини, наголосили в Києві.

В РФ визнали небажаним Світовий конгрес українців

В РФ визнали небажаним Світовий конгрес українців 11.07.2019

Діяльність Світового конгресу українців становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки Російської Федерації, вирішили в російській генпрокуратурі.
Чого боїться Путін, або Як Світовий конгрес українців відзначав своє 50-річчя

Чого боїться Путін, або Як Світовий конгрес українців відзначав своє 50-річчя 08.11.2017

Євродепутати, представники ЄС і НАТО разом з українською діаспорою дискутували в Брюсселі про те, як зробити Україну взірцем для регіону та Росії.
Голодомор - не встигли згадати, як уже забувають

Голодомор - не встигли згадати, як уже забувають 23.11.2013

Українська влада відмежувалась від досліджень на тему Голодомору, критикують науковців. Державна політика пам’яті обмежується "покладанням квітів".
Європейським парламентам передадуть запалені свічки на знак пам’яті про Голодомор

Європейським парламентам передадуть запалені свічки на знак пам’яті про Голодомор 21.06.2010

У Києві розпочалася міжнародна акція пам’яті жертв Голодомору. Активісти хочуть передати до європейських парламентів та світових міжнародних організацій запалені свічки як символ трагедії, яку політики хочуть забути.

На Світовому конгресі українців планують ухвалити звернення до Заходу 20.08.2008

Світовий конгрес українців розпочинається сьогодні у Києві. Сюди з’їхалися представники української діаспори з 25 країн світу.