Світовий банк та ЄС радять Україні відкласти запуск ринку електроенергії

Світовий банк радить Києву відкласти до 1 жовтня 2019 року відкриття оптового ринку електроенергії. За даними Світового банку, важливі елементи нормативно-правової бази й необхідних ІТ-систем не готові до відкриття ринку 1 липня, як це на даний момент заплановано. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці представництва Світового банку в Україні Facebook у вівторок, 28 травня.

"Передчасний запуск нового ринку електроенергії до набуття необхідних регуляторних та технічних засобів може поставити під загрозу належне функціонування ринку та збільшити ризики для всіх учасників ринку", - йдеться в документі.

Світовий банк вказує й на те, що в липні в Україні мають відбутися дострокові парламентські вибори. "Будь-які труднощі в роботі ринку електроенергії протягом цього періоду можуть мати негативний вплив і використовуватись для дискредитації процесу реформ", - вважають в СБ.

У Світовому банку засвідчили підтримку Закону України "Про ринок електричної енергії", який має запровадити конкуренцію, і пообіцяли продовження підтримки всім суб'єктам ринку для завершення регуляторних і технічних заходів.

Відкласти відкриття ринку електроенергії Києву раніше порадили також у представництві Європейського Союзу та представництві Європейського інвестиційного банку. Ці установи опублікували спільну заяву про це на Facebook-сторінці представництва ЄС в Україні 24 травня.