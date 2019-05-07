 Світовий банк та ЄС радять Україні відкласти запуск ринку електроенергії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Світовий банк та ЄС радять Україні відкласти запуск ринку електроенергії

Україна не готова відкрити оптовий ринок електроенергії з 1 липня, як планувалося раніше, вважають у Світовому банку та ЄС. Києву радять відкласти реформу до 1 жовтня також із огляду на парламентські вибори.

Світовий банк радить Києву відкласти до 1 жовтня 2019 року відкриття оптового ринку електроенергії

Світовий банк радить Києву відкласти до 1 жовтня 2019 року відкриття оптового ринку електроенергії. За даними Світового банку, важливі елементи нормативно-правової бази й необхідних ІТ-систем не готові до відкриття ринку 1 липня, як це на даний момент заплановано. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці представництва Світового банку в Україні Facebook у вівторок, 28 травня.

"Передчасний запуск нового ринку електроенергії до набуття необхідних регуляторних та технічних засобів може поставити під загрозу належне функціонування ринку та збільшити ризики для всіх учасників ринку", - йдеться в документі.

Світовий банк вказує й на те, що в липні в Україні мають відбутися дострокові парламентські вибори. "Будь-які труднощі в роботі ринку електроенергії протягом цього періоду можуть мати негативний вплив і використовуватись для дискредитації процесу реформ", - вважають в СБ.

У Світовому банку засвідчили підтримку Закону України "Про ринок електричної енергії", який має запровадити конкуренцію, і пообіцяли продовження підтримки всім суб'єктам ринку для завершення регуляторних і технічних заходів.

DW.COM

Нові правила на ринку електроенергії в України можуть призвести до збільшення тарифів для населення. На заваді необхідній для справедливої ціни конкуренції загрожує стати монополізація ринку. (14.04.2017)

На сайті президента України опублікували указ про розпуск парламенту восьмого скликання. Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. (21.05.2019)

Відкласти відкриття ринку електроенергії Києву раніше порадили також у представництві Європейського Союзу та представництві Європейського інвестиційного банку. Ці установи опублікували спільну заяву про це на Facebook-сторінці представництва ЄС в Україні 24 травня.

Також за темою

Westbalkan Gipfel in London Johannes Hahn

Ган зустрівся із Зеленським та запропонував йому повну підтримку ЄС 07.05.2019

Єврокомісар з політики сусідства та розширення Йоганнес Ган зустрівся в Києві з новообраним президентом України Володимиром Зеленським та запропонував йому повну підтримку ЄС в проведенні реформ.

EU-Botschafter Hugues Mingarelli im Interview mit der DW

Голова представництва ЄС в Україні констатував протидію реформам 26.03.2019

Реформи в Україні відбуваються повільно, оскільки стикаються з постійною протидією, заявив голова представництва ЄС Х'юг Мінгареллі. Він зазначив, що Євросоюз підтримує реформаторів.

Ukraine Elektrizität - Umspannwerk bei Kiew

Реформа на папері: навіщо українці платитимуть за електрику двом компаніям 09.01.2019

З 1 січня українські споживачі будуть платити окремо постачальникам електрики та операторам мереж. Утім, пересічні українці від цього, схоже, ані програють, ані виграють.

Реклама

Докладно

У попередньому складі Європарламенту було чимало друзів України (на фото - євродепутатка від Латвії Сандра Калнієте, березень 2014 року)

Чого очікують в Україні від нового Європарламенту

Результати виборів до Європарламенту не становлять серйозного ризику для інтересів України.  

Ігор Коломойський

Про що змовчав Коломойський, коли радив дефолт

Український олігарх Коломойський рекомендує Зеленському оголосити дефолт за боргами МВФ. До чого це може призвести?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  