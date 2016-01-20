Світовий банк очолив ставленик Трампа Девід Мелпас

63-річний соратник чинного глави Білого дому Девід Мелпас наступні п'ять років очолюватиме Світовий банк. При цьому сам Мелпас раніше виступав із критикою СБ.
Тринадцятим президентом Світового банку (СБ) став американський економіст і заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Девід Мелпас. У п'ятницю, 5 квітня, виконавчі директори банку одноголосно підтримали кандидатуру 63-річного республіканця, запропоновану президентом США Дональдом Трампом.
Мелпас, який вважається довіреною особою Трампа, був єдиним кандидатом на цю посаду. П'ятирічний термін повноважень нового президента СБ розпочнеться 9 квітня.
Після несподіваного оголошення про відставку попереднього президента СБ Джим Йонга Кіма на початку лютого Трамп запропонував обрати його наступником Мелпаса, назвавши його "вельмишановною" і "блискучою" людиною. Ця кандидатура була зустрінута жорсткою критикою, оскільки Мелпас, який консультував Трампа під час його виборчої кампанії в 2016 році, відомий як противник Світового банку. Зокрема, він неодноразово дорікав СБ за надто великі кредити Китаю, здатному, за його словами, обійтися без фінансової допомоги ззовні. Критики кандидатури Мелпаса в СБ побоюються, що під його керівництвом банк почне керуватися принципом Трампа "Америка передусім".
Світовим банком традиційно керує громадянин США, в той час як посаду глави Міжнародного валютного фонду (МВФ) посідає, як правило, представник однієї з країн Європи. СБ зі штаб-квартирою у Вашингтоні був заснований незадовго до закінчення Другої світової війни для фінансування відновлення Європи. Сьогодні його головна мета - боротьба з бідністю і поліпшення умов життя в країнах, що розвиваються. У СБ наразі працюють більше 10 тисяч співробітників. Нещодавно банк представив план дій, який передбачає виділення бідним країнам 200 мільярдів доларів на боротьбу з наслідками глобальної зміни клімату.