 Світовий банк очолив ставленик Трампа Девід Мелпас | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.04.2019

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Економіка

Світовий банк очолив ставленик Трампа Девід Мелпас

63-річний соратник чинного глави Білого дому Девід Мелпас наступні п'ять років очолюватиме Світовий банк. При цьому сам Мелпас раніше виступав із критикою СБ.

Девід Мелпас (ліворуч) і Дональд Трамп

Девід Мелпас (ліворуч) і Дональд Трамп

Тринадцятим президентом Світового банку (СБ) став американський економіст і заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Девід Мелпас. У п'ятницю, 5 квітня, виконавчі директори банку одноголосно підтримали кандидатуру 63-річного республіканця, запропоновану президентом США Дональдом Трампом.

Мелпас, який вважається довіреною особою Трампа, був єдиним кандидатом на цю посаду. П'ятирічний термін повноважень нового президента СБ розпочнеться 9 квітня.

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Після несподіваного оголошення про відставку попереднього президента СБ Джим Йонга Кіма на початку лютого Трамп запропонував обрати його наступником Мелпаса, назвавши його "вельмишановною" і "блискучою" людиною. Ця кандидатура була зустрінута жорсткою критикою, оскільки Мелпас, який консультував Трампа під час його виборчої кампанії в 2016 році, відомий як противник Світового банку. Зокрема, він неодноразово дорікав СБ за надто великі кредити Китаю, здатному, за його словами, обійтися без фінансової допомоги ззовні. Критики кандидатури Мелпаса в СБ побоюються, що під його керівництвом банк почне керуватися принципом Трампа "Америка передусім".

Світовим банком традиційно керує громадянин США, в той час як посаду глави Міжнародного валютного фонду (МВФ) посідає, як правило, представник однієї з країн Європи. СБ зі штаб-квартирою у Вашингтоні був заснований незадовго до закінчення Другої світової війни для фінансування відновлення Європи. Сьогодні його головна мета - боротьба з бідністю і поліпшення умов життя в країнах, що розвиваються. У СБ наразі працюють більше 10 тисяч співробітників. Нещодавно банк представив план дій, який передбачає виділення бідним країнам 200 мільярдів доларів на боротьбу з наслідками глобальної зміни клімату.

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