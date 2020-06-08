 Світовий банк: коронавірусна криза - найглибша з часів Другої світової | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.06.2020

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Економіка

Світовий банк: коронавірусна криза - найглибша з часів Другої світової

Згідно з прогнозом Світового банку, глобальний ВВП скоротиться на 5,2 відсотка в 2020 році, що є найбільшим спадом з часів Другої світової війни.

Штаб-квартира Світового банку в Вашингтоні

Штаб-квартира Світового банку в Вашингтоні

Пандемія коронавірусу і карантинні заходи, запроваджені для її стримування, стали різким і масштабним шоком для світової економіки, зануривши її в глибоку рецесію. Про це йдеться у опублікованому у понеділок, 8 червня, огляді Світового банку (СБ) "Перспективи світової економіки", передає агентство "Інтерфакс".

Згідно з прогнозом СБ, світовий ВВП скоротиться на 5,2 відсотка в 2020 році, що є максимальним падінням з часів Другої світової війни. У січневому прогнозі СБ прогнозував зростання світової економіки на 2,5 відсотка в поточному році. Таким чином, в червні прогноз був погіршений на 7,7 процентного пункту.

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Гірше - лише війни і велика депресія

Падіння світової економіки на 5,2 відсотка цього року стане четвертим найгіршим глобальним спадом за останні 150 років. Глибше світова економіка падала лише під час великої депресії 1930-х років і у періоди після Першої і Другої світових війн, коли економіки багатьох охоплених війною країн були спустошені, передає агенція AP.

У Світовому банку зазначають, що економічна активність в розвинених країнах цього року, ймовірно, скоротиться на сім відсотків. У країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, зменшення ВВП в поточному році очікується на рівні 2,5 відсотка.

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Криза поглибить проблему бідності

Скорочення глобального показника доходу на душу населення очікується на рівні 3,6 відсотка, що призведе до того, що кількість людей у світі, що перебувають за межею бідності, збільшиться на 70-100 мільйонів осіб.

"Найскладніше доводиться тим країнам, в яких перебіг пандемії прийняло особливо важкий характер, а також державам, серйозно залежним від світової торгівлі, туризму, експорту сировини і зовнішнього фінансування", - йдеться в доповіді Світового банку.

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Також економісти Світового банку попередили, що їхній прогноз базується на припущенні, що спалах коронавірусу добігає кінця, і економіка буде рости відносно швидко після того, як країни скасують карантинні обмеження. У випадку появи другої хвилі поширення коронавірусної інфекції показники цього року буду ще меншими, а зростання у наступному році більш слабким.

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Докладно

Штаб-квартира Світового банку в Вашингтоні

Світовий банк прогнозує глобальну рецесію на 5,2 відсотка

За прогнозом Світового банку, глобальний ВВП скоротиться на 5,2 відсотка. Це - найбільший спад з часів Другої світової.  

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