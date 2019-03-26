На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "світлове забруднення".

Світлове забруднення (або, як його ще називають, світловий шум або світловий смог) - це вплив штучного світла на нічне небо, яке порушує екосистему і змінює біоритми живих істот. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.