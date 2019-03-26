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Світлове забруднення

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "світлове забруднення".

Світлове забруднення (або, як його ще називають, світловий шум або світловий смог) - це вплив штучного світла на нічне небо, яке порушує екосистему і змінює біоритми живих істот. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецькі вчені: чим більше світла вночі, тим раніше ми старіємо

Німецькі вчені: чим більше світла вночі, тим раніше ми старіємо 26.03.2019

Багато фахівців вважають світлове забруднення ледь не таким же шкідливим для людей та планети, як і екологічні проблеми. Хвилює те, що не зрозуміло як з цим боротися.
LED-лампи - вороги зоряного неба

LED-лампи - вороги зоряного неба 01.12.2017

Через застосування світлодіодних ламп для вуличного освітлення нічне небо над містами стає дедалі світлішим. Економічно вигідніші - вони, однак, посилюють світлове забруднення на планеті.
Світлове забруднення: LED-лампи - вороги зоряного неба

Світлове забруднення: LED-лампи - вороги зоряного неба 01.12.2017

Через застосування світлодіодних ламп для вуличного освітлення нічне небо над містами стає дедалі світлішим. Економічно вигідніші - вони, однак, посилюють світлове забруднення на планеті.
У найтемнішому місті Німеччини хочуть зберегти зіркові ночі

У найтемнішому місті Німеччини хочуть зберегти зіркові ночі 19.09.2013

Уночі має бути темно. Але не всюди: у містах внаслідок постійного освітлення вже не буває глибокої темряви. У найтемнішому населеному пункті ФРН астрономи хочуть зберегти справжню гарну зіркову ніч.