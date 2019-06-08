Святослав Вакарчук перестав бути головою партії "Голос"

З'їзд української партії "Голос" обрав новою очільницею політичної сили Кіру Рудик. Про це в середу, 11 березня, оголосив лідер партії Святослав Вакарчук. "Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне: ми приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні на з'їзді партії "Голос" обрав новою головою партії найкращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик", - заявив Вакарчук.

За його словами, нова очільниця партії уособлює собою сучасність, яку вона привнесе в роботу партії разом з досвідом управління великими командами.

Вакарчук, який перестав бути головою партії, заявив, що як лідер буде продовжувати її розбудовувати. "Моя місія - і надалі приводити в політику нових чесних професійних людей із власним баченням і створювати політичну конкуренцію всім тим, хто йде до влади без візії, без компетенцій, без власного бачення. А також - боротися з тими, хто йде в політику лище для власного збагачення", - зазначив він.