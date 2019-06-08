 Святослав Вакарчук перестав бути головою партії ″Голос″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2020

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Святослав Вакарчук перестав бути головою партії "Голос"

Головою української партії "Голос" стала Кіра Рудик. Святослав Вакарчук заявив, що як лідер продовжить розбудовувати партію та приводити туди нових людей.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук (фото з архіву)

З'їзд української партії "Голос" обрав новою очільницею політичної сили Кіру Рудик. Про це в середу, 11 березня, оголосив лідер партії Святослав Вакарчук. "Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне: ми приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні на з'їзді партії "Голос" обрав новою головою партії найкращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик", - заявив Вакарчук.

За його словами, нова очільниця партії уособлює собою сучасність, яку вона привнесе в роботу партії разом з досвідом управління великими командами.

Вакарчук, який перестав бути головою партії, заявив, що як лідер буде продовжувати її розбудовувати. "Моя місія - і надалі приводити в політику нових чесних професійних людей із власним баченням і створювати політичну конкуренцію всім тим, хто йде до влади без візії, без компетенцій, без власного бачення. А також - боротися з тими, хто йде в політику лище для власного збагачення", - зазначив він.

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