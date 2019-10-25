 Святкування 250-річчя Бетховена у Німеччині: що, де, коли | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 17.12.2019

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Культура й стиль життя

Святкування 250-річчя Бетховена у Німеччині: що, де, коли

Програма святкування 250-річнього ювілею німецького композитора Людвіга ван Бетховена є украй багатою та пропонує поціновувачам музики і культури широкий вибір на усі смаки.

Людвіг ван Бетховен

Людвіг ван Бетховен

Бетховен. Чому Бетховен? Чому його музика стала гімном Європейського Союзу і лунає в усьому світі з найрізноманітніших важливих і урочистих приводів? Чому він символізує найвищу якість і трохи героїзм, а також істину, добро і красу? Коли і як він став брендом, який не виходить з моди? Що сьогодні можуть нам дати життя і творчість цього виняткового музиканта і цієї людини? І що власне знаємо ми про Людвіга ван Бетховена?

Майбутній рік пропонує невичерпні можливості відкрити для себе заново великого німецького композитора. У 2020 році відзначається 250-та річниця з дня його народження, і Німеччина ґрунтовно підготувалася до ювілею. У 2020 році під девізом "Відкриваємо заново Бетховена" відбудеться понад тисяча культурних подій: концерти, оперні спектаклі, виставки, літературні читання, симпозіуми. Кошторис програми ювілейного року Бетховена складає 42 мільйони євро, з них 27 мільйонів виділено з федерального бюджету країни.

На урочистій церемонії відкриття програми "BTHVN2020" увечері 16 грудня в Бонні уповноважена уряду з питань культури і ЗМІ Моніка Ґрюттерс (Monika Grütters) назвала Бетховена "одним з головних культурних послів Німеччини" і нагадала, що ще за життя композитор був легендою, радикальним новатором, яким захоплювалася широка аудиторія. "Він був одним з перших, кому поклонялися в усьому світі, він був суперзіркою", - заявила політикиня.

Церемонія відкриття програми BTHVN2020, 16 грудня 2019 року, Бонн

Церемонія відкриття програми "BTHVN2020", 16 грудня 2019 року, Бонн

Головні виставки ювілейного року

Вже наступного дня після офіційного старту програми ювілейного року Бетховена в Бонні відбулися вернісажі двох головних тематичних виставок. Федеральний виставковий зал підготував масштабну експозицію під назвою "Бетховен. Світ. Громадянин. Музика", на якій представлені основні етапи життя і творчості композитора. Експонати зібрані з усього світу і частково виставляються публічно вперше.

Повністю перероблена з нагоди ювілейного року і постійна експозиція в знаменитому будинку-музеї Бетховена, який вважають одним з найбільш відвідуваних музеїв такого роду в світі взагалі. Нова експозиція обіцяє відвідувачам "подієве і емоційне" занурення в життя Бетховена і його творчість.

В Історичному музеї Бетховен буде представлений в контексті гімнів, маршів і шлягерів як політичний композитор. Жіночий музей відкриє завісу над його стосунками з жінками. Художній музей Бонна спробує знайти аналогію бетховенській музиці в сучасному мистецтві з його пошуками резонансу між звуками і тишею. Музей рок- і поп-музики з'ясує, який вплив здійснив Бетховен на популярну масову культуру. Виставка в будинку-музеї Ернста Моріца Арндта, поета і казкаря, також народженого в Бонні, піде по сліду Бетховена через японські мангу і аніме.

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700 "бетховенят" заполонили площу в Бонні (16.05.2019)

Бонн буде, зрозуміло, не єдиним містом, де у ювілейний рік Бетховена пройдуть присвячені йому виставки. Державна бібліотека в Берліні, наприклад, надасть можливість помилуватися манускриптами Бетховена. У Лейпцигу музей Баха покаже двох великих класиків в тандемі.

Хореографічні асоціації на тему Бетховена

Під знаком Бетховена 2020 рік проходитиме і на театральній сцені. Класик сучасного балету Джон Ноймаєр поставив зі своєю трупою в Гамбурзі хореографічний спектакль, що йде шляхом пошуку асоціацій руху з музикою і особистістю Бетховена. Численні хореографічні варіації на музику Бетховена заплановані також і в Бонні. Боннський драматичний театр протягом усього року досліджуватиме композитора з різних ракурсів в своїх спеціальних постановках: то Бетховен буде показаний як дитя свого часу, то - нашим сучасником. У різних постановках Німеччини в 2020 році буде представлена ​​єдина опера Бетховена "Фіделіо", зокрема і в блазнівському контексті Кельнського карнавалу. Бетховен стане також героєм мюзиклу і рок-опери. У Мангеймі в Національному театрі можна буде простежити шлях Дев'ятої симфонії Бетховена в саундтрек до фільму Стенлі Кубрика "Механічний апельсин". В Кельнській філармонії відбудеться експериментальне народження його незавершеної Десятої симфонії - на стику класичної музики, драматичного мистецтва, вокалу та хореографії.

DW.COM

Неслухняне, розхристане волосся, енергійно стиснуті губи, серйозний погляд у напрямку неба – таким уявляють собі Бетховена… (05.09.2008)

Німецько-український молодіжний симфонічний оркестр - родзинка Бетховенського фестивалю у Бонні. Часу на репетиції було обмаль, утім молоді музиканти подружилися. Репортаж DW з-за лаштунків. (14.09.2017)

Повоєнне німецьке кіно неможливо уявити без Райнера Вернера Фасбіндера, мистецтво – без Йозефа Бойса. Становлення ж сучасної німецької музики не реально уявити без культового музичного колективу Kraftwerk з Дюссельдорфа. (04.03.2011)

Унікальна концертна програма

Концертна програма становить, зрозуміло, левову частку заходів ювілейного року. Боннський оркестр імені Бетховена не перепочиватиме жодної секунди в 2020 році і обіцяє здивувати навіть тих, хто впевнений у своєму абсолютному знанні всіх партитур Бетховена. Симфонічну спадщину Бетховена зробить ядром своєї програми в 2020 році і традиційний Бетховенський фестиваль в Бонні.

Бетховен стане обов'язковою програмою для конкурсу оркестрів Німеччини, який проходить раз на чотири роки. Боннський джазовий фестиваль запрошує провідних джазових виконавців світу грати в дусі мистецтва імпровізації Бетховена. Легендарні піонери електронної музики Kraftwerk відсвяткують своє 50-річчя в гостях у Бетховена в Бонні, де в рамках програми "BTHVN2020" відбудеться їхній єдиний концерт в Німеччині, яким розпочнеться світове турне 2020 року. Ювілейний рік також почує нові композиції, натхненні Бетховеном, на музичному ринку з'являться нові записи його власних творів, на кіноекранах будуть показані присвячені йому фільми, а на подіумах вестимуть диспути про нього музикознавці і екологи, а також знавці інших найрізноманітніших напрямків.

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5 причин побувати у Бонні (25.10.2019)

  • Марія Магдаліна ван Бетховен

    Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки

    Марія Магдаліна ван Бетховен

    Перша любов у житті хлопчика - це його власна мати. Для Марії Магдаліни Кеверих шлюб з Йоганном Бетховеном, батьком Людвіга, був другим. Вона народила йому сімох дітей і тільки троє з них пережили вік немовляти. Її життя було непростим: чоловік був алкоголіком та схильним до насильства. Вона померла від туберкульозу в 1787 році, у віці лише 40 років.

  • Марія Анна Вільгельміна фон унд цу Вестергольт-Гейзенберг

    Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки

    Марія Анна Вільгельміна фон унд цу Вестергольт-Гейзенберг

    Друг дитинства і біограф Бетховена Франц Ґергард Веґелер згадував про "найбільшу його пристрасть" - "прекрасну і добру фройляйн ф. В". Веґелер описав це як любов "Вертера", натякаючи на роман Гете "Страждання юного Вертера" з трагічним фіналом. Проте в біографії композитора "фройляйн ф. В." глибоких слідів не залишила.

  • Графиня Жозефіна Брунсвік

    Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки

    Графиня Жозефіна Брунсвік

    Між 1804 та 1809 роками Бетховен і Жозефіна Брунсвік написали один одному щонайменше 14 листів, в яких він називав її "моє все" і "єдине кохання". Але Жозефіна була нещаслива: її залишив чоловік і забрав в неї дітей. Сестра Брунсвік писала, що Бетховен та графиня "були створені одне для одного".

  • Портрет Терези Мальфатті

    Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки

    Тереза Мальфатті

    Після заміжжя Жозефіни Брунсвік, Бетховен мав серйозні плани одружитися з Терезою Малфатті. Для цього він замовив копію свідоцтва про хрещення у своєму рідному місті Бонні. Проте через класову різницю сім'я Малфатті виступила проти весілля. Бетховен, здається, швидко подолав розчарування, і вони залишилися друзями.

  • Графиня Джульєтта Гвіччарді

    Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки

    Графиня Джульєтта Гвіччарді

    Між 1801 і 1802 роками сестри Брунсвік познайомили Бетховена зі своєю кузиною - також графинею. Почуття виникли одразу, але було зрозуміло, що стосунки не будуть тривалими: Джульєтта вже була заручена. Однак вона отримала цінний подарунок: Бетховен присвятив їй знамениту "Місячну сонату".

  • Марі Біго

    Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки

    Марі Біго

    Бетховен мав до Марії Біго сильні почуття і подарував їй оригінал партитури своєї знаменитої фортепіанної сонати "Апасіоната" з автографом. Чоловік Біго приревнував, коли Бетховен у 1807 році запросив Марію на екскурсію. У листі до них обох композитор пише, що його принцип - "ніколи не мати більшого, ніж дружні стосунки з чужою дружиною".

  • Елізабет Рекель

    Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки

    Елізабет Рекель

    Музикознавці вважають, що Елізабет Рекель може бути загадковою "Елізою", якій присвячено один із найвідоміших музикальних творів усіх часів. Вважається, що саме їй Бетховен перед смертю подарував рукопис своєї п’єси "До Елізи".

  • Антонія Брентано

    Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки

    Антонія Брентано

    Знаменитий лист "До безсмертної Коханої" Бетховен міг написати Антонії Брентано. В той час вона подорожувала до Праги з Карлсруе, що має значення для наступної історії…

  • Папір, перо і чорнильниця

    Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки

    Безсмертна кохана

    Лист "До безсмертної Коханої" від 6 і 7 липня 1812 року описує зустріч, яка відбулася кілька днів до того в Празі, до якої таємнича жінка прибула з "К" (можливо Карлсруе). Це Антонія Брентано? Або Жозефіна Брунсвік, яка також зустрічалася з Бетховеном, і яка народила доньку через дев’ять місяців після цього? Дослідники досі точно не знають.

    Автор: Рік Фулькер, Олена Губар


DW.COM

Від класової різниці до безсмертного кохання: Бетховен та його жінки

В нього було багато коханих, але жодної справжньої. Композитор не був схильним до міцних стосунків - уникав їх свідомо чи несвідомо. І досі невідомо, яка жінка була найважливішою у його житті. (09.09.2017)  

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5 причин побувати у Бонні (25.10.2019)  

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