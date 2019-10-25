Святкування 250-річчя Бетховена у Німеччині: що, де, коли

Бетховен. Чому Бетховен? Чому його музика стала гімном Європейського Союзу і лунає в усьому світі з найрізноманітніших важливих і урочистих приводів? Чому він символізує найвищу якість і трохи героїзм, а також істину, добро і красу? Коли і як він став брендом, який не виходить з моди? Що сьогодні можуть нам дати життя і творчість цього виняткового музиканта і цієї людини? І що власне знаємо ми про Людвіга ван Бетховена?

Майбутній рік пропонує невичерпні можливості відкрити для себе заново великого німецького композитора. У 2020 році відзначається 250-та річниця з дня його народження, і Німеччина ґрунтовно підготувалася до ювілею. У 2020 році під девізом "Відкриваємо заново Бетховена" відбудеться понад тисяча культурних подій: концерти, оперні спектаклі, виставки, літературні читання, симпозіуми. Кошторис програми ювілейного року Бетховена складає 42 мільйони євро, з них 27 мільйонів виділено з федерального бюджету країни.

На урочистій церемонії відкриття програми "BTHVN2020" увечері 16 грудня в Бонні уповноважена уряду з питань культури і ЗМІ Моніка Ґрюттерс (Monika Grütters) назвала Бетховена "одним з головних культурних послів Німеччини" і нагадала, що ще за життя композитор був легендою, радикальним новатором, яким захоплювалася широка аудиторія. "Він був одним з перших, кому поклонялися в усьому світі, він був суперзіркою", - заявила політикиня.

Церемонія відкриття програми "BTHVN2020", 16 грудня 2019 року, Бонн

Головні виставки ювілейного року

Вже наступного дня після офіційного старту програми ювілейного року Бетховена в Бонні відбулися вернісажі двох головних тематичних виставок. Федеральний виставковий зал підготував масштабну експозицію під назвою "Бетховен. Світ. Громадянин. Музика", на якій представлені основні етапи життя і творчості композитора. Експонати зібрані з усього світу і частково виставляються публічно вперше.

Повністю перероблена з нагоди ювілейного року і постійна експозиція в знаменитому будинку-музеї Бетховена, який вважають одним з найбільш відвідуваних музеїв такого роду в світі взагалі. Нова експозиція обіцяє відвідувачам "подієве і емоційне" занурення в життя Бетховена і його творчість.

В Історичному музеї Бетховен буде представлений в контексті гімнів, маршів і шлягерів як політичний композитор. Жіночий музей відкриє завісу над його стосунками з жінками. Художній музей Бонна спробує знайти аналогію бетховенській музиці в сучасному мистецтві з його пошуками резонансу між звуками і тишею. Музей рок- і поп-музики з'ясує, який вплив здійснив Бетховен на популярну масову культуру. Виставка в будинку-музеї Ернста Моріца Арндта, поета і казкаря, також народженого в Бонні, піде по сліду Бетховена через японські мангу і аніме.

Дивитись відео 01:09 Поділитись 700 "бетховенят" заполонили площу в Бонні (16.05.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3IcGq 700 "бетховенят" заполонили площу в Бонні (16.05.2019)

Бонн буде, зрозуміло, не єдиним містом, де у ювілейний рік Бетховена пройдуть присвячені йому виставки. Державна бібліотека в Берліні, наприклад, надасть можливість помилуватися манускриптами Бетховена. У Лейпцигу музей Баха покаже двох великих класиків в тандемі.

Хореографічні асоціації на тему Бетховена

Під знаком Бетховена 2020 рік проходитиме і на театральній сцені. Класик сучасного балету Джон Ноймаєр поставив зі своєю трупою в Гамбурзі хореографічний спектакль, що йде шляхом пошуку асоціацій руху з музикою і особистістю Бетховена. Численні хореографічні варіації на музику Бетховена заплановані також і в Бонні. Боннський драматичний театр протягом усього року досліджуватиме композитора з різних ракурсів в своїх спеціальних постановках: то Бетховен буде показаний як дитя свого часу, то - нашим сучасником. У різних постановках Німеччини в 2020 році буде представлена ​​єдина опера Бетховена "Фіделіо", зокрема і в блазнівському контексті Кельнського карнавалу. Бетховен стане також героєм мюзиклу і рок-опери. У Мангеймі в Національному театрі можна буде простежити шлях Дев'ятої симфонії Бетховена в саундтрек до фільму Стенлі Кубрика "Механічний апельсин". В Кельнській філармонії відбудеться експериментальне народження його незавершеної Десятої симфонії - на стику класичної музики, драматичного мистецтва, вокалу та хореографії.

Унікальна концертна програма

Концертна програма становить, зрозуміло, левову частку заходів ювілейного року. Боннський оркестр імені Бетховена не перепочиватиме жодної секунди в 2020 році і обіцяє здивувати навіть тих, хто впевнений у своєму абсолютному знанні всіх партитур Бетховена. Симфонічну спадщину Бетховена зробить ядром своєї програми в 2020 році і традиційний Бетховенський фестиваль в Бонні.

Бетховен стане обов'язковою програмою для конкурсу оркестрів Німеччини, який проходить раз на чотири роки. Боннський джазовий фестиваль запрошує провідних джазових виконавців світу грати в дусі мистецтва імпровізації Бетховена. Легендарні піонери електронної музики Kraftwerk відсвяткують своє 50-річчя в гостях у Бетховена в Бонні, де в рамках програми "BTHVN2020" відбудеться їхній єдиний концерт в Німеччині, яким розпочнеться світове турне 2020 року. Ювілейний рік також почує нові композиції, натхненні Бетховеном, на музичному ринку з'являться нові записи його власних творів, на кіноекранах будуть показані присвячені йому фільми, а на подіумах вестимуть диспути про нього музикознавці і екологи, а також знавці інших найрізноманітніших напрямків.

Дивитись відео 02:22 Поділитись 5 причин побувати у Бонні (25.10.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Ru8I 5 причин побувати у Бонні (25.10.2019)