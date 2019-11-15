СБУ оголосила в розшук Володимира Цемаха

Підозрюваного у справі про катастрофу рейсу МН17 Володимира Цемаха оголошено в розшук за запитом Служби безпеки України. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт міністерства внутрішніх справ України.

На картці Цемаха в розділі "Особи, які переховуються від органів влади" на сайті МВС датою його зникнення значиться 23 вересня 2019 року, категорія - "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Його розшукують за статтями Кримінального кодексу щодо терористичного акту та сприяння терористичній організації. Зазначено, що запобіжний захід до нього не застосовувався.

Як повідомлялося, "колишнього командувача ППО Слов'янської бригади" Володимира Цемаха в прокуратурі Нідерландів вважають підозрюваним у справі про знищення малайзійського літака Boeing рейсу MH17 у небі над Донбасом улітку 2014 року. Українська сторона затримала його, однак 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Через два дні українська сторона передала Цемаха Росії в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб. Після цього донька Цемаха повідомила про його повернення на непідконтрольну Україні територію Донбасу.

11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха, який раніше вважався ключовим свідком у справі про збиття малазійського літака, на підозрюваного у цій же справі. Прокуратура Нідерландів вимагала негайного арешту Цемаха для його екстрадиції до Нідерландів і 2 грудня заявила, що РФ свідомо дозволила йому поїхати з країни, щоб не видавати його Нідерландам. Хоча РФ не видає своїх громадян, для екстрадиції Цемаха не було перешкод, оскільки він є громадянином України.

Водночас у прокуратурі наголосили, що зазначені події не вплинуть на початок кримінального процесу щодо МН17, запланованого на 9 березня 2020 року на 10:00 у приміщенні суду Justitieel Complex Schiphol у Нідерландах.

Нагадаємо, за даними слідства, Boeing авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Тоді загинули 298 людей.