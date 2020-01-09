СБУ назвала дві основні версії катастрофи літака МАУ: ракета і теракт

Служба безпеки України (СБУ) розглядає дві пріоритетні версії причин аварії літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) в Ірані - влучення ракети зенітно-ракетного комплексу і теракт. Про заявив керівник СБУ Іван Баканов під час засідання спеціальної робочої групи спецслужби в п'ятницю, 10 січня.

"Справді, версія про влучення ракети зенітно-ракетного комплексу "Тор" привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак досить відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, щоб виникла низка запитань, які потребують додаткових відповідей. Зокрема, йдеться про дальність польоту ракети, нюанси з управління комплексом тощо. Всі питання наразі опрацьовуються", - заявив Баканов, йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Інформацію щодо версії теракту, за словами чиновника, СБУ також ретельно вивчає та аналізує. "Адже тема занадто важлива, щоб зараз робити якісь поспішні висновки. Можу запевнити, що ми обов'язково повідомимо суспільству всю об'єктивну, перевірену інформацію", - наголосив Баканов.

Глава СБУ також закликав громадян більш обережно ставитися до поширення неперевірених даних про трагедію.

Раніше цього дня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна не відкидає жодної з версій причин катастрофи літака МАУ. Якщо ж буде доведено, що літак збила іранська ракета, зазначив глава МЗС, Київ вимагатиме притягнення всіх винних до відповідальності, а також - компенсації.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

Увечері 9 січня низка американських ЗМІ та західних інформагентств повідомили з посиланням на власні джерела, що літак МАУ під Тегераном, найбільш імовірно, був випадково збитий іранською ракетою. Пізніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив про наявність у канадського уряду підтверджень того, що літак МАУ був збитий іранською ракетою. З аналогічними заявами виступили також держсекретар США Майк Помпео, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон та та міністерка оборони Нідерландів Анк Бейлевелд. У той же час президент США Дональд Трамп заявив, що літак МАУ в Тегерані могли збити помилково.

Видання New York Times авторизувало відео, на якому видно, як в літак, який ймовірно злетів з аеропорту Тегерана, влучила ракета. Це відео на підтвердження влучення ракети в літак МАУ опублікувала й група розслідувачів Bellingcat.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання Літак упав невдовзі після вильоту Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували 82 громадянина Ірану, 63 громадян Канади, а також шведи, афганці та британці.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання Серед пасажирів - десятки дітей Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання США та Канада говорять про ймовірне влучання в літак ракети Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. Раніше низка американських ЗМІ написала, що США також мають підтвердження даної версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І Трюдо, і президент США Дональд Трамп припустили, що літак могли збити помилково. Іран звинувачення відкидає.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання Тегеран залучить до розслідування Boeing та США Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи, а також пошуку й ідентифікації її жертв вже долучилися 45 фахівців з України. Лише після оприлюднення звинувачень у збитті літака іранською ракетою Тегеран пообіцяв залучити до розслідування компанію-виробника лайнера Boeing та представників відомств США.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання Чорні скриньки пошкоджені Два бортових самописця з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні. Надати самописці для дослідження американській компанії-виробнику літака Boeing або США Тегеран відмовився.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання Перші висновки іранських слідчих Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомляється, прохання по допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. За даними сайту Flightradar24, ані траєкторія польоту, ані набір літаком висоти не свідчили про наявність будь-яких проблем.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання Київ оприлюднив версії трагедії У Києві оприлюднили чотири основні версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання "Один з найкращих наших літаків" Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання Шок і жалоба в Києві Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими. Автор: Інна Завгородня, Лілія Ржеутська

