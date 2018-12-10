 СБУ: Москва готувала провокації в день проведення об′єднавчого собору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2018

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Новини

СБУ: Москва готувала провокації в день проведення об'єднавчого собору

Російські спецслужби планували у день проведення об'єднавчого собору провести в Україні хресні ходи, які мали супроводжуватися сутичками, повідомили в СБУ. Там зазначили, що запобігли цим акціям.

СБУ заявляє, що виявила провокації, які готувала Москва

СБУ заявляє, що виявила провокації, які готувала Москва

У Службі безпеки України (СБУ) заявляють, що запобігли провокаційним акціям спецслужб Росії у зв'язку з проведенням об'єднавчого собору, який відбудеться 15 грудня в Києві. Про це у четвер, 13 грудня, повідомив заступник глави СБУ Віктор Кононенко, передає агенція "Українські новини".

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За інформацією української спецслужби, 6 грудня в будівлі СБУ в Донецькій області відбулася нарада спецслужб РФ, на якій обговорювалися питання, пов'язані з отриманням Українською православною церквою томосу про автокефалію. За даними СБУ, спецслужби Росії намагалися організувати провокаційні хресні ходи в Києві, Харкові та Одесі в день проведення собору. Вони мали супроводжуватися силовими сутичками.

"Ми працюємо над тим, щоб організатори цих акцій від них відмовилися", - сказав Кононенко. СБУ у зв'язку з цим закликало вірян не піддаватися на провокації Росії, а політиків втриматися від проведення подібних провокаційних акцій.

Також заступник глави СБУ зазначив, що спецслужби Росії нібито готували акцію на території Києво-Печерської Лаври, яка повинна була проводитись 13-14 грудня. За цю акцію виконавець-громадянин України одержав п'ять тисяч доларів від російських кураторів, проте повідомив про неї СБУ. Координатором акції повинен був стати намісник Києво-Печерської Лаври Павло, стверджують в СБУ. 8 грудня нібито відбулася зустріч виконавця з Павлом для обговорення питань проведення акції,  плакати і гасла для цієї акції виготовлялися в Москві. Кононенко повідомив, що СБУ допитає Павла в рамках відкритого кримінального провадження за цими фактами.

В СБУ також повідомили, що під час проведених раніше слідчих дій у священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату зібрано достатньо доказів фактів розпалювання межконцесійної ворожнечі. "Тобто є відповідні докази. І в ході допитів священиків теж. Матеріали, які ми вилучали, розміщено на сайті СБУ - можете самі подивитися, є це законним або протиправним. Я вважаю, що якщо говорять про те, що є одна віра, а решта вірян - це неканонічно, розкольники - це обмеження їхніх прав", - сказав він.

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