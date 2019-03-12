 СБУ заявила про затримання організатора міжнародного наркосиндикату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2019

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Новини

СБУ заявила про затримання організатора міжнародного наркосиндикату

У Києві затримали громадянина Ізраїлю, який, за даними СБУ й ізраїльської поліції, організував велику мережу оптового збуту наркотиків в інтернеті.

наркотрафік, наркотики, наркоторгівля

Українські правоохоронці в вівторок, 12 березня, затримали в Києві громадянина Ізраїлю, якого називають організатором великої міжнародної мережі наркотрафіку. Він прибув до української столиці, щоб налагодити зв'язки з місцевим криміналітетом. Чоловіка затримали на підставі клопотання про міжнародну допомогу. Національна поліція України організує екстрадицію до Ізраїлю, повідомила прес-служба Служби безпеки України.

СБУ називає цю мережу найбільшою за останнє десятиліття. "Правоохоронці встановили, що у 2017 році громадянин Ізраїлю в одному з соціальних месенджерів створив інтернет-канал для збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин. За кілька років нелегальний бізнес розширився і такі "торговельні майданчики" почали функціонувати в інших соціальних мережах", - ідеться в повідомленні прес-служби.

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За даними ізраїльської поліції, злочинці збували наркотики у країнах Південної й Північної Америки, Європейського Союзу, Близького Сходу, Азії й Африки. До синдикату входили понад 13 тисяч осіб. Серед них - контрабандисти, дилери, адміністратори груп у соцмережах.

У посольстві Ізраїлю в Україні підтвердили затримання очільника ізраїльської кримінальної мережі наркотрафіку. Там додали, що в Ізраїлі затримали 42 осіб із цієї мережі. Затриманих підозрюють в організації й фінансуванні наркотрафіку, збуті наркотичних речовин через дилерів та іншими кримінальними шляхами.

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