 СБУ затримала російський танкер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2019

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Новини

СБУ затримала російський танкер

Затримане російське транспортне судно блокувало українські військові кораблі під час інциденту в Керченській протоці, стверджують у СБУ.

Маріуполь, порт (фото архівне)

Маріуполь, порт (фото архівне)

Служба безпеки України (СБУ) спільно з військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA, що блокував українські військові кораблі у Керченській протоці. Про це в четвер 25, липня, повідомляє СБУ.

За даними відомства, напередодні за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер NIKA SPIRIT. Згідно з даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS це судно було ідентифіковано як вже відомий танкер NEYMA, що був використаний для перекриття Керченської протоки в листопаді 2018 року.  

Screenshot Facebook Security Service Ukraine (Facebook/SecurSerUkraine)

Слідство встановило, що російські власники змінили назву танкеру NEYMA на NIKA SPIRIT з метою приховання причетності до інциденту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. 

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Наразі група слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників закінчила на затриманому танкері "санкціоновані українським судом слідчі дії". Було проведено обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, а також вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Крім того, членів команди слідчі допитали, а необхідні для розслідувань у провадженні документи вилучили.

"Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт", йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, що під час інциденту в Керченській протоці російські військові захопили кілька військових суден разом з екіпажами. Захоплені моряки, яких РФ звинувачує у нелегальному перетині кордону і тримає під вартою, оголосили себе військовополененими. У травні 2019 року Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити три українських військово-морських кораблі і 24 моряків. Росія виконати це рішення відмовилася.  

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