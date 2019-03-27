 СБУ дозволила в′їзд до України австрійському журналісту Крістіану Вершютцу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2019

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Новини

СБУ дозволила в'їзд до України австрійському журналісту Крістіану Вершютцу

Австрійський журналіст Крістіан Вершютц повідомив, що СБУ дозволила йому в'їзд до України. Журналіста позбавили такої можливості понад місяць тому.

Журналіст ORF Крістіан Вершютц

Журналіст ORF Крістіан Вершютц

Служба безпеки України (СБУ) зняла заборону на в'їзд до України австрійському журналісту Крістіану Вершютцу (Christian Wehrschutz). "Заборону на в'їзд до України знято! Спасибі всім офіційним і неофіційним помічникам", - написав сам журналіст у п'ятницю, 12 квітня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Австрійська влада вважає "неприйнятним в Європі актом цензури" рішення СБУ заборонити в'їзд журналісту Крістіану Вершютцу. Сам Вершютц каже, що планує оскаржити заборону. (08.03.2019)

Відмова у в'їзді в Україну австрійському журналісту Крістіану Вершютцу шкодить свободі засобів масової інформації, заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. (08.03.2019)

Підставою для рішення на рік заборонити в'їзд до України Крістіану Вершютцу в СБУ назвали необхідність подбати про безпеку журналіста. Австрія вимагає скасувати заборону. (09.03.2019)

Відень вимагає від Києва скасувати заборону в'їзду до України журналісту Крістіану Вершютцу. Вершютц очолює київське бюро австрійського телеканалу ORF. (11.03.2019)

Вершютц також оприлюднив фотокопію відповіді СБУ, де повідомляється, що заборону скасовано унаслідок "припинення існування обставин" для неї, про що й було поінформовано Державну прикордонну службу України.

Крістіан Вершютц - один із найвідоміших австрійських журналістів, які висвітлюють події у Східній Європі та на пострадянському просторі. Він очолює київське бюро австрійського телеканалу ORF.

Рішення заборонити Вершютцу в'їзд до України СБУ ухвалила 8 березня "для уникнення можливих провокацій" під час його перебування в Україні. Посол України в Австрії Олександр Щерба 8 березня в коментарі австрійській радіостанції Ö1 заявив, що Вершютц "демонстративно" порушив закон, коли він та його команда робили репортаж із анексованого Росією Криму влітку 2018 року.

У репортажі йшлося про в'їзд на півострів Керченським мостом із Росії. Київ розглядає це як порушення законів України. Рішення української спецслужби різко засудили в уряді Австрії, а в ОБСЄ закликали зняти цю заборону.

Сам Вершютц заперечував усі обвинувачення на свою адресу. "Я припускаю, що нинішнє українське керівництво шукало виправдання, аби не впускати мене, оскільки вони незадоволені критичними репортажами щодо свободи медіа та скандалів навколо оборонних закупівель під час війни", - заявив він в ефірі радіостанції Ö1. Журналіст стверджує, що не порушував законів України та правил перетину українського кордону.

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