 СБУ: Депутат Ради намагався створити сепаратистське утворення на Одещині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

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Новини

СБУ: Депутат Ради намагався створити сепаратистське утворення на Одещині

Голова СБУ розповів про запобігання проголошення "Бессарабської народної ради" та про активізацію Росії через томос.

Голова СБУ Василь Грицак

Василь Грицак розповів про наміри створити аналог "ДНР" на Одещині

Чинний депутат Верховної Ради України мав намір очолити сепаратистське утворення на півдні Одеської області в 2015 році. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, виступаючи на форумі в Лондоні у понеділок, 8 жовтня.

Грицак додав, що сепаратисти в квітні 2015 року планували підірвати міст через Дністер і захопити південь Одеської області, проголосивши "Бессарабську народну раду". "Лідером "Бессарабської народної ради" мав стати чинний народний депутат України, він і нині є депутатом", - заявив Грицак.

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Священики обох патріархатів у Ніжині вважають за необхідне посилити охорону храмів МП. DW - про настрої в цьому українському місті незадовго до рішення про надання УПЦ томоса. (08.10.2018)

Із понад 200 російських найманців ПВК "Вагнера", чиї персональні дані оприлюднила українська спецслужба, є й такі, хто брав участь у подіях на Донбасі і в Криму, стверджує СБУ. (07.10.2018)

Прізвище депутата голова СБУ не назвав. З його слів, створення сепаратистської "республіки" припинили військові СБУ, екстрено перекинуті з Краматорська Донецької області на Одещину. 

Росія посилює тиск

Окрім того, за словами голови СБУ, російська влада значно посилила атаки на Україну через початок надання томоса про автокефалію Українській православній церкві. Грицак зазначив, що російські агенти заслані в політичні кола і громадські організації і працюють на дискредитацію України. За словами глави української спецслужби, до 90 відсотків українців, що працювали в Росії, зазнавали спроб вербування. "Росія ще не розіграла релігійну і мовну карту до кінця", - цитують Грицака "Українські новини".

20 квітня Синод Вселенського патріархату відкрив процедуру надання УПЦ томосу про автокефалію. У липні Вселенський патріархат завершив перший етап цієї процедури - об'їзд всіх автокефалій для підготовки звіту Синоду. Рішення про надання томосу приймається Синодом і вручається обраному на Соборі УПЦ патріарху єдиної церкви.

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