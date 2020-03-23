 СБУ виявила контрабандні підроблені тести на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

СБУ виявила контрабандні підроблені тести на коронавірус

СБУ виявила підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу, які приховували в контейнерах з одягом та перевозили без дотримання температурного режиму. Зловмисники реалізовували через інтернет.

СБУ виявила контрабандні підроблені тести на коронавірус

Служба безпеки України (СБУ) виявила контрабанду підроблених експрес-тестів для діагностики коронавірусу і препаратів онкологічної групи майже на один мільйон гривень. Про це СБУ повідомила в п'ятницю, 27 березня.

Фальшиві експрес-тести та онкопрепарати доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем, приховуючи продукцію в контейнерах з одягом. СБУ зазначила, що таке транспортування не дає змоги дотримуватися температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров'я громадян.

Читайте також: У вісім регіонів України відправлені тести для виявлення коронавірусу

Ліки та тести реалізовувались без будь-якої дозвільної документації через інтернет особисто клієнтам. Ділки зберігали продукцію в антисанітарних умовах в підвальному приміщенні в Києві. Наразі правоохоронці встановлюють імена всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Infografik Symptome Grippe Corona UK
Дивитись відео 17:03

Все про тести на коронавірус: скільки, де і кому робитимуть? Інтерв'ю DW (17.03.2020)

Також за темою

Olfert Landt, Geschäftsführer von TIB Molbiol

Тести на коронавірус: виробництво в Німеччині повним ходом 23.03.2020

Одна маленька берлінська фірма, яка працює у сфері біотехнологій, спільно з лікарями "Шаріте" спостерігала за початком епідемії у Китаї. Тепер компанія переорієнтувалася на виробництво тестів на коронавірус.

Coronavirus In Ukraine

Число хворих на коронавірус в Україні зросло до 196 26.03.2020

За добу в Україні виявили ще 40 хворих на COVID-19. У Чернівецькій області повідомили, що від хвороби одужало троє осіб.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, aufgenommen im Rahmen einer Pressekonferenz, anlaesslich der Corona-Krise in der Bun

Другий тест Меркель на коронавірус також виявився негативним 25.03.2020

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель продовжує працювати з дому та почувається добре. Третій тест на коронавірус їй буде зроблено на початку наступного тижня.

Реклама

Докладно

Реформа СБУ знову відтерміновується

Реформа СБУ знову відтерміновується

Президентський законопроєкт про реформу СБУ не зовсім відповідає завданням з трансформації спецслужби.  

Найпотужніший інтернет-вузол світу розташований у Франкфурті-на-Майні

Світ в умовах карантину: чи вистачить інтернету?

Мільйони людей працюють з дому, відеоконференції прийшли на зміну традиційним нарадам. Чи вистачить потужностей мережі?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  