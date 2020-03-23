СБУ виявила контрабандні підроблені тести на коронавірус

Служба безпеки України (СБУ) виявила контрабанду підроблених експрес-тестів для діагностики коронавірусу і препаратів онкологічної групи майже на один мільйон гривень. Про це СБУ повідомила в п'ятницю, 27 березня.

Фальшиві експрес-тести та онкопрепарати доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем, приховуючи продукцію в контейнерах з одягом. СБУ зазначила, що таке транспортування не дає змоги дотримуватися температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров'я громадян.

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Ліки та тести реалізовувались без будь-якої дозвільної документації через інтернет особисто клієнтам. Ділки зберігали продукцію в антисанітарних умовах в підвальному приміщенні в Києві. Наразі правоохоронці встановлюють імена всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, для притягнення їх до кримінальної відповідальності.