 СБУ вимагатиме екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків ПВК ″Вагнер″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2020

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СБУ вимагатиме екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер"

СБУ виступає за екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків-росіян ПВК "Вагнер". Раніше держсекретар Радбезу Білорусі заявив, що частина затриманих воювала на Донбасі.

СБУ вимагає екстрадиції затриманих бойовиків ПВК Вагнер у Білорусі

СБУ вимагає екстрадиції затриманих бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусі

Служба безпеки України (СБУ) звернеться з клопотанням про екстрадицію частини затриманих напередодні у Білорусі бойовиків-росіян приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", які, за словами державного секретаря Ради безпеки Білорусі були на Донбасі.

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"Служба безпеки України переконана, що бойовики приватної військової компанії "Вагнер", яких 29 липня 2020 року затримали у Республіці Білорусь, мають бути екстрадовані до України. СБУ виступає з відповідною ініціативою та через Офіс генпрокурора України, як це передбачено правовими процедурами, звернеться з клопотанням щодо екстрадиції зазначених осіб", - йдеться у повідомленні СБУ, опублікованому в четвер, 30 липня.

У СБУ наголосили, що усі ці особи, як і будь-хто, хто брав участь у захопленні українських територій та інших воєнних злочинах, мають постати перед судом та отримати покарання, передбачене законодавством України.

Мінськ просить Київ перевірити, чи вчиняли затримані бойовики злочини в Україні

Цього ж дня тимчасово виконуючий обов'язки керівника посольства України в Білорусі Петро Врублевський зустрівся із міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. Про це повідомило посольство України у Білорусі у соцмережі Facebook.

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"Білоруська сторона поінформувала про ситуацію довкола затримання на території Республіки Білорусь російських бойовиків та звернулася до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні", - повідомило посольство.

Нагадаємо, 29 липня у Білорусі повідомили про затримання 32 бойовиків ПВК "Вагнер", які нібито прибули "для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії" в країні, та про затримання ще однієї особи у Гомельській області. Згодом президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки країни через затримання росіян. Після неї державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков заявив, що частина затриманих у країні бойовиків-росіян приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" були на Донбасі.

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