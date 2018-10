Саудівський принц назвав королівську сім'ю причетною до зникнення Хашоггі

Халід бен Фархан аль-Сауд, саудівський принц, який проживає в Німеччині, вважає королівську сім'ю Саудівської Аравії причетною до зникнення оглядача The Washington Post Джамаля Хашоггі. "Ми всі знаємо про долю опозиціонерів, яких викрадають в Європі - викрадають за розпорядженням короля. Відомі опозиціонери каралися за особистою вказівкою короля. Король - це той, хто віддає накази", - заявив аль-Сауд в ексклюзивному інтерв'ю DW в середу, 17 жовтня.

За його словами, так було і у випадку Джамаля Хашоггі. "Я не кажу, що до цієї справи був безпосередньо залучений король Салман. Але я кажу, що ухвалення рішення і проведення (операції - Ред.) йдуть від його сина Салмана (кронпринца Мохаммеда бін Салману - Ред.)", - пояснив далі представник саудівської королівської династії.

"Знайдуть стрілочника"

На його думку, влада Саудівської Аравії "спробує представити світові цапа-відбувайла" і, наприклад, покласти провину на одного зі співробітників спецслужб країни. Винним можуть призначити генконсула країни в Туреччині і тих 15 осіб, що прилітали до Стамбула, про яких вже відомо, вважає Халід Аль-Сауд. "Таким чином можна було б відвести звинувачення від короля Салмана і кронпринца", - додав він.

Раніше газета The New York Times повідомила, що підозрювані в причетності до зникнення Хашоггі є представниками оточення принца-наступника Салмана. Один з них, на ім'я Махер Абдулазіз Мутреб, в цьому році супроводжував принца під час поїздок до США, Іспанії та Франції і, можливо, входить у групу його охоронців. Інший підозрюваний - судовий медик, який обіймає високі посади в Саудівській Аравії. З 15 підозрюваних турецької поліцією не менше дев'яти є представниками силових структур Саудівської Аравії, зазначає The New York Times.

Справа Хашоггі

Про зникнення мешканця США 59-річного журналіста стало відомо 3 жовтня - на наступний день після того, як він прийшов в саудівське консульство в Стамбулі, щоб оформити документи для укладення шлюбу зі своєю подругою, що проживає в Туреччині. Турецька поліція розглядає версію вбивства. За інформацією ЗМІ, у слідчих є аудіо- та відеозаписи, що підтверджують її.