 Саудівська Аравія повідомила про відновлення обсягів видобутку нафти | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.10.2019

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Економіка

Саудівська Аравія повідомила про відновлення обсягів видобутку нафти

Міністр енергетики Саудівської Аравії запевнив, що його країні вдалося швидко відновити видобуток нафти після атаки на нафтопереробні заводи в середині вересня.

Наслідки атаки на саудівські нафтові потужності

Наслідки атаки на саудівські нафтові потужності

Саудівська Аравія довела свої виробничі потужності з видобутку нафти до рівня 11,3 мільйона барелів на добу. Про це в четвер, 3 жовтня, повідомив міністр енергетики королівства Абдулазіз бін Салман під час енергетичної конференції в Москві.

DW.COM

Через атаку безпілотників на нафтопереробні потужності компанії Saudi Aramco обсяги добового видобутку нафти в Саудівській Аравії скоротилися на 5,7 мільйона барелів. США звинуватили в нападі Іран. (15.09.2019)

У результаті атаки безпілотників сталися пожежі на двох нафтопереробних заводах у Саудівській Аравії. Відповідальність за атаку взяли на себе єменські хусити. (14.09.2019)

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За словами саудівського урядовця, Ер-Ріяд планує до кінця листопада поточного року довести потужності з  нафтовидобутку до 12 мільйонів барелів на добу. Крім того, міністр енергетики Саудівської Аравії висловив переконання, що його країна має "засоби та інструменти, щоб подолати будь-які майбутні виклики", цитує інформагенція Reuters.

Водночас міністр наголосив, що Ер-Ріяд згідно з угодою ОПЕК + може видобувати не більше 10,3 мільйона барелів на добу, але він добровільно взяв на себе зобов'язання видобувати ще менше нафти й триматиме до кінця поточного року видобуток на рівні 9,89 мільйона барелів на добу, повідомляє агенція новин "Інтерфакс".

Говорячи про атаку на нафтопереробні заводи заводи компанії Saudi Aramco у вересні та стрімке падіння нафтовидобутку в країні після цього, Абдулазіз бін Салман запевнив, що "ми за три дні відновили видобуток та нашу репутацію" постачальника нафти.

Як повідомлялося, у ніч на 15 вересня безпілотниками було обстріляно кілька важливих об'єктів саудівської нафтової інфраструктури. Внаслідок цього добовий видобуток нафти в королівстві скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Відповідальність за атаки на ці об'єкти взяли на себе єменські хусити. Однак у Ер-Ріяді, а також у Вашингтоні, Лондоні, Парижі та Берліні впевнені, що за цією атакою стояв Іран.

Нагадаємо, раніше хусити не раз обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або зроблені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів.

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Докладно

Наслідки атаки на саудівські нафтові потужності

Ер-Ріяд повідомив про відновлення обсягів видобутку нафти

Міністр енергетики Саудівської Аравії запевнив, що його країна швидко відновила видобуток нафти після атаки у вересні.  

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