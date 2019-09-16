Саудівська Аравія патрулюватиме із США води біля Ірану та Ємену

У Саудівській Аравії у середу, 18 вересня, заявили, що приєднуються до коаліції на чолі із Сполученими Штатами для патрулювання стратегічних вод біля Ірану та Ємену. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на саудівські ЗМІ.

У свою чергу, саудівські медіа цитують неназване офіційне джерело в міністерстві оборони. За його даними, патрулювання охоплюватиме Ормузьку і Баб-ель-Мандебську протоки, а також Оманську та Перську затоки. Раніше до цієї коаліції вже приєдналися Великобританія, Австралія і Бахрейн, зазначає агенція АР.

США запропонували нову військову коаліцію

Нагадаємо, у липні США оголосили про наміри створити коаліцію, учасники якої патрулюватимуть стратегічні води біля Ірану та Ємену.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинувачує Тегеран у нападах на комерційні кораблі в районі Перської затоки. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд повідомив, що Пентагон розробив спеціальний план, за яким збройні сили США мають забезпечувати розвідувальною інформацією щодо ситуації в регіоні кораблі союзників, які здійснюватимуть патрулювання.

Раніше німецький уряд висловив сумнів щодо можливої участі країни у військово-морській місії в Ормузькій протоці під проводом Вашингтона.