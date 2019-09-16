 Саудівська Аравія патрулюватиме із США води біля Ірану та Ємену | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2019

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Новини

Саудівська Аравія патрулюватиме із США води біля Ірану та Ємену

Саудівська Аравія приєднується до коаліції США для патрулювання вод біля Ірану і Ємену. Раніше Великобританія, Австралія і Бахрейн також погодилися долучитися до цієї місії.

Ормузька затока, архівне фото

Ормузька затока, архівне фото

У Саудівській Аравії у середу, 18 вересня, заявили, що приєднуються до коаліції на чолі із Сполученими Штатами для патрулювання стратегічних вод біля Ірану та Ємену. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на саудівські ЗМІ.

У свою чергу, саудівські медіа цитують неназване офіційне джерело в міністерстві оборони. За його даними, патрулювання охоплюватиме Ормузьку і Баб-ель-Мандебську протоки, а також Оманську та Перську затоки. Раніше до цієї коаліції вже приєдналися Великобританія, Австралія і Бахрейн, зазначає агенція АР.

DW.COM

Вашингтон продовжує шукати партнерів для протистояння Тегерану. Однак австралійський уряд поки не готовий погодитися на участь в операції та обіцяє діяти, виходячи з власних інтересів. (04.08.2019)

Уряд Німеччини критично ставиться до військово-морської місії під проводом США в Ормузькій протоці. Водночас у Берліні можуть погодитися на подібну місію, в якій будуть лише європейські держави. (31.07.2019)

США запропонували нову військову коаліцію

Нагадаємо, у липні США оголосили про наміри створити коаліцію, учасники якої патрулюватимуть стратегічні води біля Ірану та Ємену.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинувачує  Тегеран у нападах на комерційні кораблі в районі Перської затоки. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд повідомив, що Пентагон розробив спеціальний план, за яким збройні сили США мають забезпечувати розвідувальною інформацією щодо ситуації в регіоні кораблі союзників, які здійснюватимуть патрулювання.

Раніше німецький уряд висловив сумнів щодо можливої участі країни у військово-морській місії в Ормузькій протоці під проводом Вашингтона. 

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

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    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

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    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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