 САП повідомила про підозру меру Одеси Геннадію Труханову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2019

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Новини

САП повідомила про підозру меру Одеси Геннадію Труханову

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру меру Одеси Геннадію Труханову за статтею про декларування недостовірної інформації.

Геннадій Труханов

Геннадій Труханов (архівне фото)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову за статтею про декларування недостовірної інформації. "Під час слідчих дій у понеділок Труханову повідомлено про підозру... за фактом декларування недостовірної інформації", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі САП у понеділок, 11 березня.

Нагадаємо, що наприкінці лютого 2019 року Конституційний Суд України за конституційним поданням 59 народних депутатів України визнав неконституційними статтю 368-2 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості. КС дійшов висновку, що ця стаття не відповідає "вимогам чіткості, точності й однозначності, тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України".

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У справі, розслідування якої завершила САП, проходить вісім підозрюваних включно з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Ідеться про розкрадання бюджету шляхом придбання будівлі колишнього заводу в Одесі за завищеною ціною. (01.06.2018)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржувала відмову слідчого судді відсторонити Геннадія Труханова від посади на час розслідування. (06.03.2018)

Як заявило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), це рішення КСУ спричинить закриття всіх кримінальних проваджень, які розслідують за цією статтею, і поновити відповідні розслідування в подальшому вже буде неможливо. Після цього 6 березня НАБУ повідомило про закриття кримінального провадження за фактом незаконного збагачення Труханова. Проте в бюро нагадали, що мера Одеси "вже обвинувачують у заволодінні 185 мільйонів гривень міського бюджету" за іншою статтею Кримінального кодексу, і відповідну справу слухають у Малиновському районному суді Одеси.

У вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

Отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.

8 жовтня 2018 року САП направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Труханова та інших чиновників Одеської міської ради за фактом заволодіння коштами міського бюджету під час купівлі будівель ВАТ "ХК "Краян".

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