САП повідомила про підозру меру Одеси Геннадію Труханову

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову за статтею про декларування недостовірної інформації. "Під час слідчих дій у понеділок Труханову повідомлено про підозру... за фактом декларування недостовірної інформації", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі САП у понеділок, 11 березня.

Нагадаємо, що наприкінці лютого 2019 року Конституційний Суд України за конституційним поданням 59 народних депутатів України визнав неконституційними статтю 368-2 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості. КС дійшов висновку, що ця стаття не відповідає "вимогам чіткості, точності й однозначності, тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України".

Як заявило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), це рішення КСУ спричинить закриття всіх кримінальних проваджень, які розслідують за цією статтею, і поновити відповідні розслідування в подальшому вже буде неможливо. Після цього 6 березня НАБУ повідомило про закриття кримінального провадження за фактом незаконного збагачення Труханова. Проте в бюро нагадали, що мера Одеси "вже обвинувачують у заволодінні 185 мільйонів гривень міського бюджету" за іншою статтею Кримінального кодексу, і відповідну справу слухають у Малиновському районному суді Одеси.

У вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

Отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.

8 жовтня 2018 року САП направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Труханова та інших чиновників Одеської міської ради за фактом заволодіння коштами міського бюджету під час купівлі будівель ВАТ "ХК "Краян".