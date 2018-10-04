Санкції щодо телеканалів "112 Україна" і NewsOne: багато політики, мало законності

Приводом того, що у Верховній Раді поставили питання санкцій щодо українських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, стала зареєстрована 20 вересня петиція на сайті парламенту про припинення антиукраїнської діяльності цих телемовників. За дев'ять днів її підписали понад 25 тисяч людей, чого було достатньо для її розгляду. Уже у четвер, 4 жовтня, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду національної безпеки і оборони України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.

"Контрольованість з боку українських олігархів"

За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців. Не підтримали її вся фракція "Опозиційний блок", Віктор Бондар з партії "Відродження", В'ячеслав Богуслаєв від "Волі народу", а також позафракційні Яків Безбах та Євген Мураєв.

У проголосованій постанові Верховна Рада рекомендує РНБО запровадити санкції загалом щодо сімох компаній, яким належать телеканали. Зокрема, пропонують заблокувати активи, анулювати ліцензії та обмежити або припинити надання телекомунікаційних послуг компаніями ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Телерадіокомпанія "112 ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", які ведуть мовлення під ліцензією, виданою телеканалу "112 Україна" та ТОВ "Новини 24 години", на яке оформлений канал NewsOne.

Автори постанови стверджують, що над каналами "встановлено контрольованість з боку українських олігархів". "Зазначені особи мають безпосереднє відношення до лобіювання інтересів держави-агресора Російської Федерації на території України, у тому числі шляхом розповсюдження деструктивних пропагандистських впливів через зазначені ЗМІ", - йдеться у пояснювальній записці проекту постанови.

У квітні 2018 року 99 відсотків власності каналу "112 Україна" перейшли швейцарській фірмі Plirofories AG, якою володіє громадянин Німеччини Едуард Катц. Пізніше новим генеральним продюсером став 30-річний Артем Марчевський. За даними ЗМІ, новий менеджмент каналу тісно пов'язаний з Віктором Медведчуком - лідером руху "Український вибір", що відзначається проросійськими позиціями. Крім того, 29 серпня екс-заступник голови адміністрації президента-утікача Віктора Януковича, Андрій Портнов заявив, що отримав в управління телеканал NewsOne.

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Не тим шляхом

Медіаексперти зазначають, що до телеканалів "112 Україна" та NewsOne є багато претензій, адже Незалежна медійна рада неодноразово фіксувала порушення стандартів достовірності та збалансованості подання інформації цими телеканалами, маніпуляцію фактами, дублювання в їхніх ефірах пропагандистських меседжів Російської Федерації.

Разом з тим, медіаюрист Центру демократії і верховенства права Ігор Розкладай вважає, що рішення депутатів було виключно політичним, і сумнівається, що Верховна Рада вибрала правильний шлях закриття цих телеканалів через звернення до РНБО і застосування санкцій до власників. "Як громадянина мене дуже дратує існування ЗМІ, через які Росія намагається вести інформаційний безлад в Україні, і тому держава має захищатися. Однак при всьому цьому Верховна рада не є регулятором у сфері медіа і не є судом. Ні парламент, ні РНБО не можуть скасовувати ліцензії телеканалам", - наголосив Розкладай.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко також закинув політикам безвідповідальність за ухвалене рішення. "Згоден, що свобода слова - це велика відповідальність журналістів. Але політикам зазіхати на свободу слова - це безвідповідально", - написав Томіленко у соціальній мережі Facebook. Він нагадав, що дотримання умов ліцензій на мовлення - сфера відповідальності Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Як відомо, Нацрада є контролюючим та регуляторним органом зокрема щодо діяльності телеканалів, що видає, а також продовжує ліцензії на мовлення телеканалів. Тому, за словами медіаюриста Розкладая, фіксувати порушення телеканалів та звертатися до суду з цього приводу має лише Нацрада. І відповідно до закону "Про телебачення та радіомовлення" ліцензія телеканалу може бути відкликана лише через суд. "Якщо дотримана ця процедура, то дуже важко пред'явити політичні переслідування. Не можна в інформаційній війні використовувати неправові методи. Оскільки короткостроково Україна виграє, але стратегічно програє", - зазначає Ігор Розкладай.

Він вважає, якщо РНБО застосує санкції до власників і забере у телеканалів ліцензії, то телеканали можуть позиватися до України через неправовий спосіб позбавлення їх мовлення та використають це як можливість політичного піару за кордоном. З цим погоджується і виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк. "Для власників "112 Україна" та NewsOne це просто прекрасна "подача" з Верховної Ради. Впевнена, що після цього рейтинги їхні зростуть всередині країни і на міжнародній арені до них буде більше уваги", - прокоментувала DW Оксана Романюк.

На її думку, власники телеканалів вдало скористаються політичним "подарунком" депутатів перед виборами і матимуть після цього ще більший політичний вплив. Романюк нагадала, що до цього Верховна Рада незаконно вдвічі обмежила фінансування ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", і через недофінансування Суспільне мовлення - зокрема, програми телеканалу "UA: Перший" про гучні корупційні розслідування українських політиків - теж може зникнути з ефіру.

Телеканал "112 Україна" у відкритому листі вже заявив про неможливість захистити свої права в українському правовому полі.

ОБСЄ: Запобіжник від зловживань - судова система

У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення зазначають, що неодноразово фіксували порушення на телеканалах "112 Україна" та NewsOne та зверталась до суду щодо їхньої діяльності, однак всі ці справи до цього часу не розглянуті. У Нацраді повідомили, що до групи компанії "112 Україна" було близько тридцяти позовів. "Суди тут виявилися слабкою ланкою", - констатує Ігор Розкладай.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що санкції будуть запроваджені оперативно, щойно надійдуть необхідні документи з парламенту. Він додав, що вони накладатимуться виключно проти нерезидентів України - власників телеканалів NewsOne і "112 Україна". "Там складна схема власності у цих телеканалів, але там є нерезиденти України, а це означає, що немає обмеження щодо застосування санкцій", - сказав Турчинов. При цьому він наголосив, що санкції можуть запроваджуватись і проти громадян України, які підозрюються в тероризмі або пропаганді терористичних груп.

Водночас представник Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість ухваленою Верховною Радою постановою та її перспективою. "Дезір висловив глибоку стурбованість з приводу рішення українського парламенту, яким ініційовано санкції проти двох українських телеканалів, які в кінцевому підсумку припинять їх діяльність", - йдеться у повідомленні офісу представника ОБСЄ з питань ЗМІ. Дезір наголосив, що свобода слова і ЗМІ є основоположними зобов'язаннями держав-членів ОБСЄ. "Будь-які обмеження цих прав, у тому числі в ім'я захисту національної безпеки або протидії пропаганді, мають передбачати адекватні запобіжники від зловживань через незалежну судову систему. Я глибоко стурбований будь-яким майбутнім рішенням припинити або потенційно заблокувати роботу ЗМІ в Україні", - додав він.

Дезір закликав українську владу утриматися від прийняття невідповідних обмежувальних заходів щодо медіа без дотримання належних судових процедур, що негативно позначиться на доступ до інформації і стане на заваді висловлюванню різних думок.