Санкції США проти РФ через застосування "Новачка" набудуть чинності 27 серпня

Обмежувальні заходи Сполучених Штатів щодо Росії у відповідь на застосування хімічної отруйної речовини типу "Новачок" у Великобританії набудуть чинності наступного тижня. Згідно з оприлюдненою в п'ятницю, 24 серпня, інформацією у "Федеральному реєстрі" - виданні, котре публікує державні документи та оголошення, - санкції стануть чинними 27 серпня, передає агенція новин Reuters.

Раніше повідомлялося, що санкції запровадять двома етапами. Перший має обмежити експорт товарів і технологій, що можуть застосовуватися в сфері безпеки й оборони, та накласти обмеження на фінансування. Утім, перелічені в цьому пакеті санкцій пункти переважно збігаються з запровадженими раніше обмежувальними заходами.

Другий етап можуть застосувати через три місяці - якщо Росія не виконає певні умови, наприклад, щодо інспекцій на її території. Тоді, зокрема, можливі обмеження польотів до США для російської державної авіакомпанії "Аерофлот".

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа 8 серпня вирішила, що у Великобританії Росія застосувала хімічну зброю. Це було необхідним кроком до запровадження санкцій, передбачених законодавством США за застосування хімзброї.

4 березня в британському місті Солсбері виявили непритомними екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство та експерти ОЗХЗ повідомили, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматаки на британській території та вислав з країни кількох російських дипломатів.

На знак солідарності кілька десятків країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Серед інших, до акції приєдналися США, Німеччина, Україна та НАТО. До дзеркальних кроків у відповідь вдалась і Росія, виславши зі своєї території відповідну кількість дипломатів. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.