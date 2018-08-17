 Санкції США проти РФ через застосування ″Новачка″ набудуть чинності 27 серпня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2018

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Новини

Санкції США проти РФ через застосування "Новачка" набудуть чинності 27 серпня

Оголошені США санкції проти Росії через застосування хімічної зброї типу "Новачок" у Великобританії набудуть чинності 27 серпня. Поки йдеться про перший пакет заходів.

Прапори Росії та США

Обмежувальні заходи Сполучених Штатів щодо Росії у відповідь на застосування хімічної отруйної речовини типу "Новачок" у Великобританії набудуть чинності наступного тижня. Згідно з оприлюдненою в п'ятницю, 24 серпня, інформацією у "Федеральному реєстрі" - виданні, котре публікує державні документи та оголошення, - санкції стануть чинними 27 серпня, передає агенція новин Reuters.

Раніше повідомлялося, що санкції запровадять двома етапами. Перший має обмежити експорт товарів і технологій, що можуть застосовуватися в сфері безпеки й оборони, та накласти обмеження на фінансування. Утім, перелічені в цьому пакеті санкцій пункти переважно збігаються з запровадженими раніше обмежувальними заходами.

Другий етап можуть застосувати через три місяці - якщо Росія не виконає певні умови, наприклад, щодо інспекцій на її території. Тоді, зокрема, можливі обмеження польотів до США для російської державної авіакомпанії "Аерофлот".

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Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа 8 серпня вирішила, що у Великобританії Росія застосувала хімічну зброю. Це було необхідним кроком до запровадження санкцій, передбачених законодавством США за застосування хімзброї.

4 березня в британському місті Солсбері виявили непритомними екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство та експерти ОЗХЗ повідомили, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматаки на британській території та вислав з країни кількох російських дипломатів.

На знак солідарності кілька десятків країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Серед інших, до акції приєдналися США, Німеччина, Україна та НАТО. До дзеркальних кроків у відповідь вдалась і Росія, виславши зі своєї території відповідну кількість дипломатів. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможлилвення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 20181 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торгові обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не знаходилися, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів хімічною зброєю.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як Адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів. Але принаймні одне рішення Обами ще залишаються в силі, але завозити в США кубинський ром та кубинські сигари досі незаконно.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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