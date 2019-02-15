Санкції США завадили росіянам запустити в серію пасажирський літак МС-21

Новий російський пасажирський середньомагістральний літак МС-21 поки що не піде в серійне виробництво. Про це в понеділок, 18 лютого, повідомив голова державної російської корпорації "Ростех" Сергій Чемезов.

За словами Чемезова, причиною цього стало те, що "американці зупинили постачання композитних матеріалів". Тож з огляду на брак потрібних для літака компонентів, термін запуску серійного виробництва літака зсувається на рік.

"Термін запуску в серійне виробництво дещо зсувається. Ми мали вже до кінця цього року випустити кілька літаків серійно, а зараз це зсувається до кінця 2020 року - тобто на рік зсувається", - зазначив глава російської держкорпорації, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Чемезов водночас запевнив, що "Ростех" вже знайшов відповідних партнерів у РФ, готових постачати композитні матеріали російського виробництва.

У січні 2019 року видання "Коммерсантъ" повідомило про припинення поставок американськими та японськими виробниками композитних матеріалів для російських компаній, котрі входили в "Ростех". Ця російська держкорпорація перебуває під санкціями США. За даними "Коммерсанта", заходи американців поставили під загрозу створення композитного "чорного крила" для літака МС -21.

МС-21 має стати першим середньомагістральним літаком, створеним у пострадянській Росії, а подовжене композитне крило - одним з його конкурентних переваг. Зараз готові три дослідні зразки МС-21-300, що містять компоненти зі США, а четвертий літак в стадії складання, нагадує "Інтерфакс".

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