 Санкції проти Росії: Німеччина - проти покрокового скасування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Санкції проти Росії: Німеччина - проти покрокового скасування

Уряд Німеччини позитивно оцінює обмін полоненими між Росією і Україною, але до ідеї поступової лібералізації санкцій ЄС проти РФ ставиться негативно.

Санкції проти Росії продовжують діяти

Санкції проти Росії продовжують діяти

Уряд Німеччини розцінює недавній обмін полоненими між Росією та Україною і розрядку напруженості в районі Станиці Луганській як "два позитивних, обнадійливих сигнали". Однак їх недостатньо, щоб почати скасування санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії за анексію Криму і дестабілізацію ситуації на Сході України. Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), відповідаючи на питання кореспондента DW на пресконференції у понеділок, 30 вересня.

Обмін полоненими і Станиця Луганська обнадіюють

Берлін, нагадав Зайберт, вітав обмін полоненими і звільнення режисера Олега Сенцова, а також українських моряків, захоплених в ході інциденту в Керченській протоці. Хоча, як підкреслив речник німецького уряду, Росія повинна була зробити це вже давно. Другим позитивним моментом уряд Німеччини вважає досягнутий кілька тижнів тому прогрес в районі Станиці Луганської.

Але цих двох фактів, на погляд Зайберта, недостатньо, щоб ініціювати процес скасування санкцій ЄС. "Позиція уряду ФРН залишається незмінною: необхідні суттєві позитивні зрушення в справі реалізації мінських домовленостей, щоб починати думати про скасування санкцій", - заявив він. До числа "істотних позитивних зрушень" він відніс стабільне дотримання режиму припинення вогню вздовж контактної лінії і відведення від неї важких озброєнь.

Скасування санкцій - компетенція ЄС, а не Німеччини

DW.COM

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Так на прохання кореспондента DW офіційний представник Берліна прокоментував ініціативу депутата Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Бернда Вестфаля (Bernd Westphal), який 27 вересня запропонував Німеччині і Франції спільно дати імпульс процесу врегулювання ситуації на Сході України і почати хоча б символічно скасовувати санкції. "Вони могли би сказати, - заявив Вестфаль, - що з російської сторони є зрушення, відбувся обмін полоненими, є рух до пунктів мінської угоди, тому ми робимо перший крок, а потім подивимося, як буде поводитися Росія далі".

Представник МЗС ФРН Райнер Бройль (Rainer Breul) нагадав у зв'язку з цим, що "мова йде не про німецькі чи німецько-французькі санкції, а про санкції ЄС, про узгоджену позицію Європейського Союзу". Йому і вирішувати, чи є підстави для перегляду цієї позиції. Поки ж вона залишається такою, як і раніше, і ніякого поетапного скасування санкцій не передбачає.

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