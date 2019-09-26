Санкції проти Росії: Німеччина - проти покрокового скасування

Уряд Німеччини розцінює недавній обмін полоненими між Росією та Україною і розрядку напруженості в районі Станиці Луганській як "два позитивних, обнадійливих сигнали". Однак їх недостатньо, щоб почати скасування санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії за анексію Криму і дестабілізацію ситуації на Сході України. Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), відповідаючи на питання кореспондента DW на пресконференції у понеділок, 30 вересня.

Обмін полоненими і Станиця Луганська обнадіюють

Берлін, нагадав Зайберт, вітав обмін полоненими і звільнення режисера Олега Сенцова, а також українських моряків, захоплених в ході інциденту в Керченській протоці. Хоча, як підкреслив речник німецького уряду, Росія повинна була зробити це вже давно. Другим позитивним моментом уряд Німеччини вважає досягнутий кілька тижнів тому прогрес в районі Станиці Луганської.

Але цих двох фактів, на погляд Зайберта, недостатньо, щоб ініціювати процес скасування санкцій ЄС. "Позиція уряду ФРН залишається незмінною: необхідні суттєві позитивні зрушення в справі реалізації мінських домовленостей, щоб починати думати про скасування санкцій", - заявив він. До числа "істотних позитивних зрушень" він відніс стабільне дотримання режиму припинення вогню вздовж контактної лінії і відведення від неї важких озброєнь.

Скасування санкцій - компетенція ЄС, а не Німеччини

Так на прохання кореспондента DW офіційний представник Берліна прокоментував ініціативу депутата Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Бернда Вестфаля (Bernd Westphal), який 27 вересня запропонував Німеччині і Франції спільно дати імпульс процесу врегулювання ситуації на Сході України і почати хоча б символічно скасовувати санкції. "Вони могли би сказати, - заявив Вестфаль, - що з російської сторони є зрушення, відбувся обмін полоненими, є рух до пунктів мінської угоди, тому ми робимо перший крок, а потім подивимося, як буде поводитися Росія далі".

Представник МЗС ФРН Райнер Бройль (Rainer Breul) нагадав у зв'язку з цим, що "мова йде не про німецькі чи німецько-французькі санкції, а про санкції ЄС, про узгоджену позицію Європейського Союзу". Йому і вирішувати, чи є підстави для перегляду цієї позиції. Поки ж вона залишається такою, як і раніше, і ніякого поетапного скасування санкцій не передбачає.