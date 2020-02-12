 Сандерс переміг на кокусах у Неваді з великим відривом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2020

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Новини

Сандерс переміг на кокусах у Неваді з великим відривом

У США Берні Сандерс переміг на кокусах Демократичної партії у Неваді. Джо Байден посів друге місце, а Піт Буттіджич - третє, останньою стала Елізабет Воррен.

Сенатор Берні Сандерс переміг на праймеріз Демократичної партії у Неваді

Сенатор Берні Сандерс переміг на праймеріз Демократичної партії у Неваді

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс здобув перемогу на кокусах Демократичної партії у штаті Невада, проведених у ніч на неділю, 23 лютого. Згідно з підрахованими 22 відсотками голосів, сенатора Берні Сандерса підтримали 46 відсотків.

Друге місце посів колишній віцепрезидент Джо Байден з 23 відсотками, третє - ексмер міста Саут-Бенд в штаті Індіана Піт Буттіджич (13 відсотків) і останнє місце - сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен (9 відсотків).

Як зазначає агенція новин AFP, Сандерс був фаворитом у Неваді. "Тим не менш, явна перемога у Неваді свідчить про те, що Сандерс може успішно отримувати голоси поза вузькими рамками лівого електорату, в чому його суперники з помірного табору часто сумнівалися", - пише інформагенція.

Цю перемогу Сандерса вже прокоментував президент США Дональд Трамп, який балотуватиметься на виборах від Республіканської партії. "Схоже, що божевільний Берні добре впорався у Неваді (...) Вітаю, Берні, і не дозволяй їм забрати це у тебе!" - написав Трамп у соцмережі Twitter.

Нагадаємо, у праймеріз у штаті Нью-Гемпшир в лютому також переміг Берні Сандерс. На другому місці був Буттіджич, а на третьому - Байден.

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