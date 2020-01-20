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Сана

Сана - столиця Ємену. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сана".

Сана - столиця Ємену - нараховує понад два з половиною мільйони жителів. Місто розташовано на гірському плато на висоті 2200 метрів над рівнем моря. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ракетний удар у Ємені: кількість загиблих зросла до понад 110 осіб

Ракетний удар у Ємені: кількість загиблих зросла до понад 110 осіб 20.01.2020

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по урядовому військовому табору в Ємені, здійсненому на вихідних, перевищила уже 110 людей. Саудівська Аравія та ОАЕ звинувачують у нападі повстанців-хуситів.
Ракетний удар в Ємені: загинули понад 80 військових

Ракетний удар в Ємені: загинули понад 80 військових 19.01.2020

Внаслідок ракетного обстрілу військового табору загинули десятки людей. Президент Ємену поклав відповідальність за напад на повстанців-хуситів.
Арабська коаліція завдала авіаударів по столиці Ємену

Арабська коаліція завдала авіаударів по столиці Ємену 16.05.2019

Очолювана Саудівською Аравією коаліція завдала авіаударів по військових цілях в утримуваній повстанцями-хуситами столиці Ємену Сані.
Переговори щодо Ємену в Швеції: ультиматуми та обмін полоненими

Переговори щодо Ємену в Швеції: ультиматуми та обмін полоненими 06.12.2018

У Швеції розпочалися переговори між повтанцями-хуситами та міжнародно визнаним урядом Ємену. Перед початком сторони обмінялися ультиматумами. Утім, спецпредставник ООН повідомив про першу угоду - щодо обміну полоненими.
Арабська коаліція анонсувала гуманітарні коридори у Ємені

Арабська коаліція анонсувала гуманітарні коридори у Ємені 24.09.2018

Три гуманітарні коридори обіцяє відкрити коаліція під проводом Саудівської Аравії між єменськими містами Ходейда та Сана.
В Ємені арабська коаліція знову бомбить хуситів, Ходейда взята в облогу

В Ємені арабська коаліція знову бомбить хуситів, Ходейда взята в облогу 12.09.2018

Після провалу мирних переговорів між урядом Ємену та повстанцями в країні відновилися активні бойові дії та бомбардування. Урядові війська заявили про взяття в облогу міста та порту Ходейди.

Женевські мирні переговори щодо Ємену так і не розпочались

Женевські мирні переговори щодо Ємену так і не розпочались 06.09.2018

Делегація постанців-хуситів досі не прибула до Женеви на мирні переговори щодо ситуації у Ємені. Представники уряду також погрожують залишити переговори.
Відновлено доставку гуманітарної допомоги до Ємену

Відновлено доставку гуманітарної допомоги до Ємену 25.11.2017

Саудівська Аравія дозволила доставити гуманітарну допомогу до Сани. У місті уже приземлились чотири літаки від УВКБ ООН, ЮНІСЕФ та Червоного хреста.

У Ємені понад 2000 випадків захворювання на холеру

У Ємені понад 2000 випадків захворювання на холеру 09.05.2017

Гуманітарні організації б'ють на сполох і застерігають від втрати контролю над поширенням епідемії холери у спустошеному громадянською війною Ємені.
Вісім жінок і дитина загинули внаслідок бомбардування в Ємені

Вісім жінок і дитина загинули внаслідок бомбардування в Ємені 16.02.2017

Повстанці-хусити звинуватили в авіаударі міжнародну коаліцію арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. У коаліції інцидент не коментують.

Урядові сили Ємену вибили повстанців з міста-порту на Червоному морі

Урядові сили Ємену вибили повстанців з міста-порту на Червоному морі 23.01.2017

Сили, лояльні до єменського уряду, планують відрізати постачання повстанців-хуситів з моря.

Запеклі бої в Ємені почалися ще до завершення дії режиму припинення вогню

Запеклі бої в Ємені почалися ще до завершення дії режиму припинення вогню 21.11.2016

В Ємені знову точаться бої. Коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією відмовилася від продовження режиму припинення вогню.
Президент Ємену відхилив мирний план ООН

Президент Ємену відхилив мирний план ООН 29.10.2016

Цей план надає перевагу повстанцям і карає легітимний уряд, заявив лідер охопленої громадянською війною країни.
Саудівська авіація відновила бомбардування в Ємені

Саудівська авіація відновила бомбардування в Ємені 23.10.2016

ООН закликала сторони єменського конфлікту продовжити перемир'я, однак заклики не мали очікуваного ефекту.
Коаліція саудитів визнала провину за атаку на похоронну процесію в Ємені

Коаліція саудитів визнала провину за атаку на похоронну процесію в Ємені 15.10.2016

Коаліція під проводом Саудівської Аравії взяла на себе відповідальність за авіаудар, який призвів до загибелі 140 осіб у Ємені.
Ер-Ріяд дав згоду на міжнародне розслідування авіаудару у Ємені

Ер-Ріяд дав згоду на міжнародне розслідування авіаудару у Ємені 09.10.2016

Саудівська Аравія пообіцяла терміново провести розслідування трагедії у Сані - напередодні внаслідок авіаудару по поховальній церемонії загинуло щонайменше 140 осіб. США закликали до припинення вогню в Ємені.
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