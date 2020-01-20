Сана - столиця Ємену. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сана".

Сана - столиця Ємену - нараховує понад два з половиною мільйони жителів. Місто розташовано на гірському плато на висоті 2200 метрів над рівнем моря. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.