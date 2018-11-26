Саміт G20 завершився небагатьма компромісами

У заключному комюніке лідерів країн Великої двадцятки (G20) ідеться про важливість "міжнародного порядку, заснованого на правилах". Саміт завершився в Буенос-Айресі в суботу, 1 грудня. Утім, фінальний документ вказує на серйозні протиріччя між найбільшими економіками світу, зазначає агенція новин dpa.

Спільна заява містить обіцянки створювати кращі робочі місця, вплинути на чинники міграційних криз, а також провести "необхідну реформу" Світової організації торгівлі (СОТ). Останнього наполегливо вимагали США. Тим не менш, у документі не йдеться про засудження протекціоністських заходів, а також бракує слів підтримки щодо багатосторонніх торговельних угод.

Міжнародний валютний фонд тим часом нагадав G20, яким належить 80 відсотків світової економіки, про небезпеку глобальної кризи, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа продовжить свою митну політику, спрямовану на захист внутрішнього виробника. "Є нагальна потреба в розрядці торговельних суперечностей, скасування підняття мит та оновлення багатосторонньої торговельної системи", - зазначила директора МВФ Крістін Лагард.

Комюніке наголошує на потребі впроваджувати "незворотню" Паризьку угоду задля протидії змінам клімату. Утім Трамп зберіг свій скепсис щодо змін клімату. У документ також увійшло формулювання з позицією Вашингтона: "США наполягають на своєму рішенні вийти з Паризької угоди". Водночас, текст визнає потребу поважати різні темпи розвитку економік, оскільки країнам, що розвиваються, непросто виконувати свої обіцянки за цим договором.

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) відзначила "конструктивну співпрацю" та "готовність до компромісів" на саміті G20. Утім, вона додала, що це було непросто та потребувало певної "боротьби", повідомляє агентство AFP. Разом із президентом Франції Еммануелем Макроном вона також нагадала російському лідеру Володимиру Путіну про необхідність повернути Україні кораблі та матросів, затриманих нещодавно.