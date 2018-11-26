Саміт G20 завершився небагатьма компромісами

У заключному комюніке лідерів країн Великої двадцятки (G20) ідеться про важливість "міжнародного порядку, заснованого на правилах". Саміт завершився в Буенос-Айресі в суботу, 1 грудня. Утім, фінальний документ вказує на серйозні протиріччя між найбільшими економіками світу, зазначає агенція новин dpa.
Спільна заява містить обіцянки створювати кращі робочі місця, вплинути на чинники міграційних криз, а також провести "необхідну реформу" Світової організації торгівлі (СОТ). Останнього наполегливо вимагали США. Тим не менш, у документі не йдеться про засудження протекціоністських заходів, а також бракує слів підтримки щодо багатосторонніх торговельних угод.
Міжнародний валютний фонд тим часом нагадав G20, яким належить 80 відсотків світової економіки, про небезпеку глобальної кризи, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа продовжить свою митну політику, спрямовану на захист внутрішнього виробника. "Є нагальна потреба в розрядці торговельних суперечностей, скасування підняття мит та оновлення багатосторонньої торговельної системи", - зазначила директора МВФ Крістін Лагард.
Комюніке наголошує на потребі впроваджувати "незворотню" Паризьку угоду задля протидії змінам клімату. Утім Трамп зберіг свій скепсис щодо змін клімату. У документ також увійшло формулювання з позицією Вашингтона: "США наполягають на своєму рішенні вийти з Паризької угоди". Водночас, текст визнає потребу поважати різні темпи розвитку економік, оскільки країнам, що розвиваються, непросто виконувати свої обіцянки за цим договором.
Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) відзначила "конструктивну співпрацю" та "готовність до компромісів" на саміті G20. Утім, вона додала, що це було непросто та потребувало певної "боротьби", повідомляє агентство AFP. Разом із президентом Франції Еммануелем Макроном вона також нагадала російському лідеру Володимиру Путіну про необхідність повернути Україні кораблі та матросів, затриманих нещодавно.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.
Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов