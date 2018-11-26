 Саміт G20 завершився небагатьма компромісами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Саміт G20 завершився небагатьма компромісами

Небагато уваги в заключному документі приділено темі біженців та клімату. Засудження протекціонізму - також відсутнє.

Учасники саміту Великої двадцятки

Учасники саміту Великої двадцятки

У заключному комюніке лідерів країн Великої двадцятки (G20) ідеться про важливість "міжнародного порядку, заснованого на правилах". Саміт завершився в Буенос-Айресі в суботу, 1 грудня. Утім, фінальний документ вказує на серйозні протиріччя між найбільшими економіками світу, зазначає агенція новин dpa.

Спільна заява містить обіцянки створювати кращі робочі місця, вплинути на чинники міграційних криз, а також провести "необхідну реформу" Світової організації торгівлі (СОТ). Останнього наполегливо вимагали США. Тим не менш, у документі не йдеться про засудження протекціоністських заходів, а також бракує слів підтримки щодо багатосторонніх торговельних угод.

DW.COM

Саміт G20 почався на тлі низки конфліктів. Зокрема лідери Великої двадцятки активно обговорюють загострення конфлікту Росії з Україною.

Президенти США і Росії мали зустрітися в рамках саміту Великої двадцятки 1 грудня. Трамп скасував зустріч із Путіним, тому що Росія не повернула до України моряків і кораблі, які захопила в районі Керченської протоки. (29.11.2018)

Заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова закликала Велику двадцятку посприяти звільненню захоплених Росією українських моряків. (29.11.2018)

Президент США Дональд Трамп у Twitter розкритикував французького президента Еммануеля Макрона за низький рейтинг та пригрозив запровадити мита на вина. (13.11.2018)

Міжнародний валютний фонд тим часом нагадав G20, яким належить 80 відсотків світової економіки, про небезпеку глобальної кризи, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа продовжить свою митну політику, спрямовану на захист внутрішнього виробника. "Є нагальна потреба в розрядці торговельних суперечностей, скасування підняття мит та оновлення багатосторонньої торговельної системи", - зазначила директора МВФ Крістін Лагард.

Комюніке наголошує на потребі впроваджувати "незворотню" Паризьку угоду задля протидії змінам клімату. Утім Трамп зберіг свій скепсис щодо змін клімату. У документ також увійшло формулювання з позицією Вашингтона: "США наполягають на своєму рішенні вийти з Паризької угоди". Водночас, текст визнає потребу поважати різні темпи розвитку економік, оскільки країнам, що розвиваються, непросто виконувати свої обіцянки за цим договором.

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) відзначила "конструктивну співпрацю"  та "готовність до компромісів" на саміті G20. Утім, вона додала, що це було непросто та потребувало певної "боротьби", повідомляє агентство AFP. Разом із президентом Франції Еммануелем Макроном вона також нагадала російському лідеру Володимиру Путіну про необхідність повернути Україні кораблі та матросів, затриманих нещодавно.

  • Мапа: хто входить до G20 - Великої двадцятки

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G20: Найпотужніші економіки

    Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.

  • Члени G7 - мапа держав Великої сімки

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G7: Вхід лише для обраних

    Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.

  • Мапа G8+5 - Велика вісімка та країни з високими темпами розвитку

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G8: Коротка історія Великої вісімки

    Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).

  • Група десяти - МВФ - мапа G10

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G10: Світові кредитори

    11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.

  • Мапа Групи 15-ти, G15

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G15: Співпраця півдня з півднем

    15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.

  • Група 77 - G77 - мапа країн-членів G77

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G77: Клуб бідних

    Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.

    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


DW.COM

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

G20, G7, G77 - перелік глобальних об'єднань країн, названих за англійським "Group of...", довгий. Це групи держав, які намагаються відстоювати спільні цілі. Які є "клуби за інтересами" з літерою G і хто до них входить? (07.07.2017)  

Також за темою

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg

СОТ: Торговельна війна між США та КНР вдарить по глобальній торгівлі 10.10.2018

У разі повномасштабного торговельного протистояння між Вашингтоном та Пекіном обсяги світової торгівлі можуть скоротитися на 17,5 відсотка, застерігають у СОТ.

Argentinien Christine Lagarde

МВФ застерігає від втрат для глобальної економіки через торговельну війну 22.07.2018

Нинішній торговельний конфлікт між США та ЄС і КНР може завдати світовій економіці шкоди на суму понад 400 мільярдів доларів, застерігають експерти Міжнародного валютного фонду.

Argentinien Treffen G20-Finanzminister Olaf Scholz

Заява G20: Напруженість у світі загрожує зростанню економіки 22.07.2018

Дводенна зустріч міністрів фінансів G20 відбулася на тлі торговельних конфліктів США з ЄС та з Китаєм. Учасники визнали необхідність посилити діалог і зміцнювати довіру.

Реклама

Докладно

Джордж Буш-старший помер на 95-му році життя

Джордж Буш-старший - президент доби змін

Під час його президентства було покладено край "холодній війні". 

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Європейська Комісія схвалила виділення Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  